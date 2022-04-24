Електричний транспорт немов би створений для розвідників – його не чути, він має високу швидкість, достатню потужність, може їздити поза дорогами та не "світиться" в приладах нічного бачення.

Багато з військових експертів кажуть, що ця війна – логістична. Тобто хто краще організує транспортування техніки та військових, у того й перевага. У ЗСУ переваг більше, бо ми на своїй землі, де допомагає кожен камінчик. Не говорячи про людей чи приватний бізнес. Наприклад, тернопільський виробник електробайків Eleek створив для армії не лише спеціальну версію електровелосипеда, але й виготовляє потужні "павербанки" для армії.

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Сергій Волощенко протестував "армійську" версію електробайка Eleek Atom. Він дещо потужніший за цивільний, однак має певні спрощення. Наприклад, відсутні допоміжні педалі. Натомість характеристики байка дуже серйозні – він має запас ходу в 150 км на шосе та 100 км – на бедоріжжі. Це дуже багато (порівняно з запасом ходу першого Nissan Leaf), а для розвідника допомагає виконати кілька секретних завдань.

Більше про військову версію електробайка Eleek Atom – у відео:



Реквізити для допомоги на виготовлення електробайків для ЗСУ:

Гривня:

ФОП Рудакевич Павло Зіновійович

код ЄДРПОУ 3043303959

Р/р UA703387830000026004055112139

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Тернопіль

МФО 338783

Гривнева карта ПриватБанк:

5169 3600 0250 3716

В призначенні платежу вказуйте "Благодійна допомога"

Currency: USD

BENEFICIARY: Pavlo Rudakevych, index 46012, Ukraine

IBAN: UA613052990262076400928145689

ACCOUNT: 5168 7450 3128 5536

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1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

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Currency: EURO

BENEFICIARY: Pavlo Rudakevych, index 46012, Ukraine

IBAN: UA363052990000026207751889376

ACCOUNT: 5168 7427 2014 4173

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK,

1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

Purpose: Charitable help

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