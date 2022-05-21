Небольшой размер транспортного средства не означает, что оно не способно создать большие проблемы владельцу. Но тратить средства на ремонт такой "мелочи" как скутер, жаль вдвойне. Тем более если скутер покупается во время войны как вынужденная замена автомобилю. "Авто 24" подскажет, как выбрать достойный экземпляр.

Главная проблема выбора скутера в том, что в большинстве случаев речь идет о вторичном рынке – поскольку новые скутеры, к сожалению, для нас достаточно дороги. Но, независимо от того, новый или подержанный мопед (позволим себе и такой термин) вы выбираете, вы прежде всего должны определиться с несколькими базовыми параметрами.

Диаметр колес важен для скутера, эксплуатирующегося на неидеальных дорогах: чем больше – тем лучше. Но доступные модели имеют всего 10 дюймов.

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Емкость и размеры. Даже в пределах одного литража моторчика скутеры бывают разных размерных классов. Есть очень легкие одноместные, есть и более солидные – с двухместным сиденьем и ходовой частью, пригодной не только для гладкого асфальта. У большинства моделей 10-дюймовые колеса, но для плохих дорог лучше иметь побольше – 12-дюймовые и другие.

Объем двигателя. Объем двигателя напрямую отражается на динамике движения и цене транспортного средства. У скутеров бывают двигатели на 50, 100, 150 и 200 кубических сантиметров. В некоторых странах Европы для управления транспортным средством с мотором 50 кубиков не требуется водительское удостоверение, но в Украине права и регистрация нужны для любого бензинового мопеда. Теоретически, более литражный мотор имеет больший ресурс, но к подержанному скутеру такую теорию применить сложно.

Сидение одноместного скутера иногда называют полуторным: оно велико для одного человека, но двум взрослым мало.

Тип двигателя. На мототехнике бывают двигатели двухтактные и четырехтактные. Не вдаваясь в подробности: двухтактный дешевле, мощнее и проще в ремонте, но потребляет больше бензина. А четырехтактный, соответственно, меньше "ест" и меньше загрязняет атмосферу. Чем современнее мопед, тем больше вероятность, что на нем будет стоять четырехтактный двигатель. Однако в нашем случае главное не тип двигателя, а его состояние.

Тип "кузова". Формфактор влияет на удобство использования: наличие багажников (внутренний и внешний), корзины, защита от встречного потока воздуха, профиль сиденья и другие мелочи. Что касается дизайна – у всех лидеров рынка есть линейки скутеров в ретростиле. По характеристикам и комфорту они вполне современны, но за винтажные черты в стиле придется немного доплатить.

Есть категория скутеров со спортивным уклоном. У них приемистые моторы и большой потенциал для тюнинга, но проблемы с аппетитом и практичностью.

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Марка. При покупке б/у скутера это один из ключевых моментов. Техника европейских мотобрендов самая дорогая, но в Украине она практически отсутствует. Также не продаются у нас скутеры корейских марок. Китайские модели самые дешевые, но покупать их в состоянии “с пробегом” советуем только фанатам со слесарными навыками и ограниченным бюджетом. Однозначно хороша продукция японских брендов – Honda, Yamaha, Suzuki. По сути, в первоначальном, новом виде их не назовешь доступными. Но цену на подержанных ”японцев” сбивает огромное предложение на вторичном рынке и почтенный возраст абсолютного большинства экземпляров. Которые тем не менее сохраняют свою практичность даже на фоне новых скутеров конкурентов.

Как проверить скутер

Конечно, выявить все скрытые проблемы при осмотре перед покупкой невозможно. Но есть внешние признаки, которые почти гарантированно свидетельствуют о том, что скутер бывал в передрягах и что его механизмы испытывали чрезмерные нагрузки.

Модный итальянский скутер Vespa 946 выполнен в ретростиле. У него двигатель 125 или 150 куб.см, а цена в Европе 9 тыс. евро.

Не стоит покупать мопед с такими симптомами:

Разбитая пластиковая облицовка. У качественных моделей пластик крепкий, и коли уж он растрескался, значит, скутер получал жесткие удары. Которые могли повредить не только облицовку, но и узлы и агрегаты – в первую очередь подвеску, элементы управления. Царапины от падений во внимание можно не принимать – двухколесная машина может свалиться даже у самого аккуратного водителя. Кстати, пластик – одна из самых дорогих частей скутера.

Лишние звуки. Резкие, звонкие, неритмичные и выделяющиеся на общем фоне звуки двигателя чаще всего свидетельствуют о большой проблеме. Подвеска, если покачать скутер весом собственного тела, должна работать вообще беззвучно.

Нештатный фильтр двигателя. Мастера по ремонту мототехники советуют опасаться двигателей, в которых установлен нештатный воздушный фильтр, в частности, так называемый "нулевик". Никто не может поручиться, что такое "тюнинговое" устройство задерживает все микроскопические частицы - при том, что они работают как абразив, и никто не знает, насколько износился двигатель с их "помощью".

"Восьмерка" на колесе. Вообще-то погнуть обед или диск брендового скутера не так-то просто. И если уж повреждение колеса есть, значит, им ловили хорошую яму или бордюр, и отметки об этом могла получить и ходовая. Так что или изучайте состояние передней вилки и задней подвески, или сразу переходите к знакомству со следующим экземпляром.

Царапины снизу и сзади. Скутер предназначен для ровных городских улиц, но молодые “гонщики” не согласны с этим – и часто штурмуют на своих “лошадках” бордюры и проселки, а еще гоняют на заднем колесе. Это чрезмерно погружает раму, подвеску и трансмиссию. Скутер может сам "рассказать" вам о таких издевательствах со стороны предыдущего владельца: ищите большие царапины снизу рамы, на глушителе и заднем крыле.

Подержанный скутер нужно опробовать на ходу и внимательно осмотреть его агрегаты: проблемные места выдают себя потеками масла, царапинами и люфтами.

Ведет в сторону. Если во время тест-драйва вы заметили, что двухколесную машину тянет в сторону – это может говорить о изогнутой передней вилке или раме. Правда, есть еще одна причина – изношенные втулки подвески двигателя, но вынести вердикт может только опытный мастер.

Неродная проводка. Запутанные нештатные провода почти обязательно свидетельствуют о том, что с электричеством есть определенные проблемы. Схема у скутера несложная, но после неграмотных вмешательств и замены компонентов будут проблемы при последующих ремонтах.

Неоригинал. Большое количество новых запчастей на скутере – сигнал тревоги. Ведь для ремонта на продажу часто покупают дешевые китайские детали – красивые снаружи, но недолговечные.

Рекомендация “Авто 24”

Отнеситесь к выбору со всей тщательностью. Следует остерегаться экземпляров, переживших много ремонтов в кустарных условиях – и надежность, и последующая ремонтопригодность их будет очень сомнительной. Беда в том, что скутеры, в отличие от автомобиля, часто берутся ремонтировать совершенно неграмотные "кулибины", вплоть до подростков. Поэтому лучше приобрести скутер старший “по возрасту” и неактуального поколения, однако в "заводской" комплектации, чем молодой, но с богатой историей вмешательств в конструкцию.

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