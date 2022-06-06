Некоторые сети АЗС заявили, что больше не отпускают горючее в канистры, то есть заправиться можно только в бак. Но что делать, если нужно привезти горючее для другого транспорта, который не может подъехать на заправку?

Самый простой вариант – воспользоваться другой, более демократичной АЗС, но во время войны выбор есть не всегда, так что умение сливать горючее из бака автомобиля может понадобиться.

Читайте также Экономия топлива авто: как уменьшить расход бензина и дизеля?

В сливе горючего из автомобиля нужно иметь определенные навыки и некоторый инструмент. Но в данной процедуре нет ничего сложного.

Современный автомобиль

Почти во всех современных автомобилях электрический топливный насос (помпа) расположен в баке. Обычно его рабочее давление около 3 атмосфер. Это касается не только бензиновых, но и некоторых современных дизельных автомобилей. У них горючее к ТНВД также подается электрическим насосом.

Итак, самый простой способ слить горючее из бака – воспользоваться топливным насосом, который уже есть в автомобиле. Для этого нужно отсоединить топливную магистраль в любом удобном месте. Обычно находят нужное соединение под капотом или под задним сиденьем. Отсоединяя магистраль, нужно соблюдать осторожность, поскольку система находится под давлением и несколько граммов горючего из магистрали брызнет при отсоединении.

Самые удобные места для разъединения топливной магистрали: топливная рейка, топливный фильтр или топливный насос (под задним сиденьем). На некоторых автомобилях предусмотрен специальный штуцер для проверки давления горючего, выглядящий почти как ниппель на шине. Подключиться можно и к нему, предварительно выкрутив золотник.

Дальше можно включить зажигание и тогда топливный насос ненадолго заработает. Обычно он работает около трех секунд. Этого мало для того, чтобы слить достаточное количество горючего, но достаточно, чтобы понять, с какого конца разъединенной магистрали будет течь горючее.

Следующим шагом станет активация топливного насоса на большее время. Обычно, чтобы наполнить 20-литровую канистру, нужно чуть больше 5 минут. Одним из самых простых способов активировать топливный насос является перемычка на реле топливного насоса.

Активировать топливный насос можно двумя способами: подав напряжение на предохранитель или переключив контакты реле. Также можно подать ток непосредственно на сам бензонасос.

Обычно это реле стоит под капотом в блоке предохранителей. В большинстве авто на внутренней крышке блока предохранителей есть все необходимые обозначения. Также для каждого конкретного автомобиля местоположение реле топливного насоса можно загуглить.

В большинстве реле 4 контакта – два управляющих и два запирающих. Нужно извлечь реле и замкнуть между собой гнезда замыкающих контактов. Чаще всего замыкающие контакты больше по размеру, но все четыре могут быть одинаковыми. На некоторых реле имеется схема с пояснением, какой контакт за что отвечает.

Обычно на реле топливного насоса имеется схема, объясняющая, какой контакт за что отвечает

Другой способ принудительной активации – подать питание на предохранитель топливного насоса. Он обычно расположен под капотом в блоке предохранителей. Можно подсоединиться проводом к плюсовой клемме аккумулятора и просто коснуться металлической части конца предохранителя. Держать проволоку в таком положении придется все время, пока сливается горючее.

Старые автомобили

Сливать горючее из старых автомобилей можно гораздо проще – шланг с грушей продаются почти в каждом магазине автозапчастей. Пользоваться им совсем не сложно. Также можно воспользоваться обычным шлангом, но есть риск глотнуть горючее. Важно помнить, что горючее не только токсично, но и имеет побочный эффект – проглотив даже несколько граммов, у человека появляется сильный запах "перегара". А это может привести к проблемам с полицией.

Также в старых автомобилях часто можно найти сливную пробку на баке. Она предназначена, чтобы полностью слить горючее, однако сливать его таким образом достаточно проблематично. Нужно лезть под машину и иметь какой-нибудь тазик или другую подходящую емкость.