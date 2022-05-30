Ранее Украина получала топливо из Беларуси и России. Война перекрыла эти ресурсы. Боевые действия разрушили более 15 нефтебаз и привели к остановке Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Поэтому с конца апреля страна столкнулась с дефицитом горючего, переросшим в настоящий кризис. Цены на горючее космически выросли. Как при таких условиях прокормить своего железного коня?

Водородная система для авто: уменьшение расхода топлива до 15%

Химические свойства водорода исследуют ученые со всего мира. Львовская научно-производственная компания Hydroxy Ukraine тоже решила использовать высокую калорийность водородного газа для экономии топлива. И создала водородную систему на автомобиле. Это аналог европейских разработок, но украинского производства.

Основа метода – установка под капотом автомобиля электролизера, который бесперебойно генерирует смесь водорода и кислорода из дистиллированной воды. Этот газ увеличивает КПД горючего и уменьшает его расход на 6-15%.

Кстати как восстановить мощность двигателя водородом

На молекулярном уровне экономия топлива объясняется дополнительным коэффициентом горения от водородно-кислородной смеси. Бензин или дизель имеют большие промежутки между молекулами. На распространение искры уходит дополнительная энергия. Водород заполняет это расстояние и горение происходит в 10 раз быстрее. Это помогает сжигать топливо полностью и повышать эффективность работы двигателя.

Экономия топлива происходит благодаря увеличению моторесурса двигателя и очистке камеры сгорания от углеродных отложений. Насыщенность водорода в смеси составляет 66%, что является абсолютно безопасной концентрацией для всех органических видов топлива. Водород производится из дистиллированной воды и сразу подается в камеру сгорания, где сжигается вместе с основным топливом.

Благодаря такой установке расход топлива снижается на 1-2 л на 100 км. Доставка водородных систем осуществляется почтой по всей территории Украины. Детальнее с ассортиментом систем в зависимости от объема двигателя можно ознакомиться на сайте производителя.

Очистка двигателя водородом: уменьшение расхода топлива до 10%

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемами увеличенного расхода топлива, сильной дымности из выхлопной трубы, иногда двигатель троится после запуска, имеет нестабильные обороты или подбирает масло. Эти неисправности разрушают двигатель изнутри.

Так происходит из-за образования углеродных отложений на элементах двигателя. Итак, чтобы избавиться от всех этих проблем, следует очистить двигатель изнутри. Для этого компания Hydroxy Ukraine разработала инновационную установку очистки двигателя без его разбора.

Экономия топлива происходит благодаря улучшению компрессии в камере сгорания двигателя. Водород благодаря своим химическим свойствам раскоксовывает компрессионные кольца. В двигатель через воздухозаборник подается газ Брауна – смесь водорода и кислорода, которая расщепляет углеродные отложения и вымывает их через выхлопную систему. Это очищает катализатор, фильтр, поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд) и рециркуляционный клапан EGR. Продолжается процедура всего один час.

Проводить раскоксовку водородом рекомендовано на автомобилях с пробегом более 50 тысяч километров, а в дальнейшем — каждые 20 тысяч километров, чтобы поддерживать двигатель в заводском состоянии. Такая профилактика улучшит его ходовые свойства: уменьшит расход топлива до 10%, увеличит компрессию, уменьшит шумность и вибрацию двигателя. Подробнее об очистке водородом можно ознакомиться на странице компании Hydroxy Ukraine.

Записаться на услугу очистки двигателя водородом или получить консультацию по приобретению водородных систем можно по телефону 0678834265. Находится фирма во Львове, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29.