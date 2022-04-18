Современные автомобили вышли за рамки банального передвижения из пункта А в пункт Б. Это прежде всего желание комфорта — не только в салоне, но и по ходовым свойствам: динамика во время движения, стабильность поведения и уверенное сцепление с дорогой. Почему эти показатели со временем ухудшаются и как продлить срок службы автомобиля?

Углеродные отложения – главная причина износа двигателя

Топливо в двигателе сгорает не полностью, оставаясь на элементах мотора в виде углеродных отложений — смол, лаков и сажи, нагорающих на стенках блока цилиндров, поршнях и клапанах. Это ограничивает доступ кислорода в камеру сгорания, что приводит к неполной отработке топлива и увеличению его расхода. При этом в атмосферу выбрасываются сотни вредных соединений, которые загрязняют окружающую среду — мы этим дышим.

Образование отложений углерода характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания — бензиновых и дизельных, турбированных и атмосферных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

Чаще всего отложения накапливаются в двигателях тех автомобилей, которые эксплуатируются в городском режиме: низкая скорость, низкие рабочие температуры, эксплуатация автомобилей в заторах, на низких оборотах и без прогрева двигателя, использование топлива и моторного масла сомнительного качества — все это гарантирует быстрое появление нагара в двигателе.

Как очистить двигатель от углеродных бляшек?

Украинский производитель очистительных систем для автомобилей Hydroxy Ukraine предлагает инновационный метод внутренней очистки двигателя водородом. Процесс происходит без разбора двигателя, что существенно экономит ваше время и средства. Кстати, водородная очистка является обязательной процедурой при ежегодном техосмотре в странах Евросоюза.

В двигатель через воздухозаборник подается атомарная водородно-кислородная смесь. Мотор в это время работает на холостом ходу с периодическими прогазовками. В камере сгорания запускается процесс расщепления углеродных отложений на молекулы. Весь нагар вымывается через выхлопную систему – углекислый газ, мелкодисперсная сажа и грязная жидкость. Это позволяет очистить катализатор, сажевый фильтр, поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд), рециркуляционный клапан EGR и турбонагнетатель автомобиля.

Результат очистки — продление жизни двигателя и уменьшение расхода топлива и масла.

Процедура является профилактической и абсолютно безопасной. Она непосредственно направлена на сохранение двигателя, а клиенты, которые прошли процедуру, замечают улучшения динамики и компрессии, уменьшение расхода топлива и выброса вредных веществ. Конечно, в разной степени, ведь это зависит от технического состояния каждого авто.

Если увеличился расход топлива, двигатель подбирает масло, наблюдается сильная дымность из выхлопной трубы, двигатель троит после запуска и работает нестабильно — эти неисправности запускают разрушения и со временем он может выйти из строя. Именно при первых проявлениях этих проблем рекомендовано сделать профилактическую чистку двигателя водородом. Это увеличит срок службы двигателя и, в зависимости от его износа, уменьшит расход топлива и масла.

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