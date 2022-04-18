Сучасні автомобілі вийшли за рамки банального пересування з пункту А до пункту Б. Це передусім бажання комфорту — не тільки у салоні, а й по ходових властивостях: динаміка під час руху, стабільність поведінки та впевнене зчеплення з дорогою. Чому ці показники з часом погіршуються та як продовжити термін служби автомобіля?

Вуглецеві відкладення — головна причина зносу двигуна

Пальне у двигуні згорає не повністю, залишаючись на елементах мотору у вигляді вуглецевих відкладень — смол, лаків і сажі, які нагорають на стінках блоку циліндрів, поршнях та клапанах. Це обмежує доступ кисню в камеру згоряння, що призводить до неповного відпрацювання палива та збільшення його розходу. При цьому в атмосферу викидаються сотні шкідливих сполук, які забруднюють навколишнє середовище — ми цим дихаємо.

Утворення відкладень вуглецю характерне для всіх типів двигунів внутрішнього згоряння — бензинових і дизельних, турбованих та атмосферних, з непрямим і прямим уприскуванням палива.

Найчастіше відкладення накопичуються у двигунах тих автомобілів, що експлуатуються в міському режимі: низька швидкість, низькі робочі температури, експлуатація авто в заторах, на низьких обертах та без прогріву двигуна, використання палива та моторної оливи сумнівної якості — все це гарантує швидку появу нагару у двигуні.

Як очистити двигун від вуглецевих бляшок?

Український виробник очисних систем для авто Hydroxy Ukraine пропонує інноваційний метод внутрішнього очищення двигуна воднем. Процес відбувається без розбору двигуна, що суттєво економить ваш час та кошти. До речі, водневе очищення є обов’язковою процедурою при щорічному техогляді у країнах Євросоюзу.

У двигун через повітрозабірник подається атомарна воднево-киснева суміш. Мотор у цей час працює на холостому ходу з періодичними прогазовками. У камері згоряння запускається процес розщеплення вуглецевих відкладень на молекули. Весь нагар вимивається через вихлопну систему — вуглекислий газ, дрібнодисперсна сажа та брудна рідина. Це дозволяє очистити каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд), рециркуляційний клапан EGR та турбокомпресор автомобіля.

Результат очистки — продовження життя двигуна й зменшення розходу палива та оливи.

Процедура є профілактичною та абсолютно безпечною. Вона безпосередньо спрямована на збереження двигуна, а клієнти, які пройшли процедуру, помічають покращення динаміки та компресії, зменшення розходу пального та викиду шкідливих речовин. Звісно, у різній мірі, адже це залежить від технічного стану кожного авто.

Якщо збільшився розхід палива, двигун підбирає масло, спостерігається сильна димність з вихлопної труби, двигун троїть після запуску та має нестабільні оберти — ці несправності запускають руйнування і з часом він може вийти з ладу. Саме при перших проявах цих проблем рекомендовано зробити профілактичну чистку двигуна воднем. Це збільшить термін служби двигуна та, залежно від його зносу, зменшить розхід палива й оливи.

Якщо запишетеся на очистку двигуна воднем до 30 квітня, то отримаєте подарунок — знижку 30%. Це можна зробити за телефоном: 0678834265 або формою зворотного зв’язку на сайті hydroxy.com.ua.