Раніше Україна отримувала паливо з Білорусі та Росії. Війна перекрила ці ресурси. Бойові дії зруйнували понад 15 нафтобаз та привели до зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Тож від кінця квітня країна зіткнулася з дефіцитом пального, який переріс у справжню кризу. Ціни на пальне космічно зросли. Як за таких умов прогодувати свого залізного коня?

Воднева система для авто: зменшення витрат палива до 15%

Хімічні властивості водню досліджують науковці з усього світу. Львівська науково-виробнича компанія Hydroxy Ukraine теж вирішила використати високу калорійність водневого газу для економії палива. І створила водневу систему на авто. Це аналог європейських розробок, але українського виробництва.

Основа методу – встановлення під капотом автомобіля електролізера, що безперебійно генерує суміш водню та кисню з дистильованої води. Цей газ збільшує ККД пального та зменшує його витрати на 6-15%.

До речі як відновити потужність двигуна воднем

На молекулярному рівні економія палива пояснюється додатковим коефіцієнтом горіння від воднево-кисневої суміші. Бензин чи дизель мають великі проміжки між молекулами. На поширення іскри витрачається додаткова енергія. Водень заповнює цю відстань і горіння відбувається у 10 разів швидше. Це допомагає спалювати пальне повністю та підвищувати ефективність роботи двигуна.

Економія палива також відбувається завдяки збільшенню моторесурсу двигуна та очистці камери згорання від вуглецевих відкладень. Насиченість водню у суміші становить 66%, що є абсолютно безпечною концентрацією для всіх органічних видів палива. Водень виробляється з дистильованої води й одразу подається у камеру згорання, де спалюється разом з основним паливом.

Завдяки такій установці витрата палива зменшується на 1-2 л на 100 км. Доставлення водневих систем здійснюється поштою по всій території України. Детальніше з асортиментом систем залежно від об’єму двигуна можна ознайомитися на сайті виробника.

Очищення двигуна воднем: зменшення витрат палива до 10%

Чимало автовласників стикаються з проблемами збільшеної витрати палива, сильної димності з вихлопної труби, іноді двигун троїть після запуску, має нестабільні оберти чи підбирає масло. Ці несправності руйнують двигун зсередини.

Так відбувається через утворення вуглецевих відкладень на елементах двигуна. Тож, щоб позбутися усіх цих проблем, варто очистити двигун зсередини. Для цього компанія Hydroxy Ukraine розробила інноваційну установку очищення мотора без його розбору.

Економія палива відбувається завдяки покращенню компресії у камері згоряння двигуна. Водень завдяки своїм хімічним властивостям розкоксовує компресійні кільця. У двигун через повітрозабірник подається газ Брауна – суміш водню та кисню, що розщеплює вуглецеві відкладення та вимиває їх через вихлопну систему. Це очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR. Триває процедура всього одну годину.

Проводити розкоксовку воднем рекомендовано на автомобілях з пробігом понад 50 тисяч кілометрів, а надалі — кожних 20 тисяч кілометрів, щоб підтримувати двигун у заводському стані. Така профілактика покращить його ходові властивості: зменшить витрати палива до 10%, збільшить компресію, зменшить шумність і вібрації двигуна. Точнішим калькулятором економії та окупності системи можна скористатися на сторінці компанії Hydroxy Ukraine.

Записатися на послугу очищення двигуна воднем чи отримати консультацію про придбання водневих систем можна за телефоном 067-8834265. Знаходиться фірма у Львові, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29.