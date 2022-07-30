Нестабільність з постачанням пального викликала у багатьох автомобілістів потребу у різноманітних маніпуляціях з бензином і дизпаливом. При цьому з’ясувалося, що найскладніша з них – відбір палива з бака автомобіля.

Ще не так давно в колах автомобілістів вважалося, що відібрати паливо з сучасного автомобіля неможливо. Але життя навчило користувачів прийомів, доступних навіть для малодосвідчених драйверів і для більшості поширених автомобілів.

Головна умова при переливанні пального з бака у сторонню тару – забезпечити перепад рівнів у баку і каністрі.

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Після отримання мінімального досвіду вдається злити бензин з бака, не проливши на землю ні краплини.

Шланг

Це ключовий момент операції. Найзручніший за теперішніх умов інструмент – м’який поліуретановий шланг з тонкими стінками внутрішнім діаметром близько 8 – 10 мм. Завдяки помірній еластичності такий шланг можна, провертаючи, “вкрутити” навіть у дуже криву заправну горловину. Бажано, щоб шланг був прозорим (жив. нижче). Найчастіше такий шланг продається у магазинах господарчих товарів як харчовий – наприклад, для виноробів.

Тонкий еластичний шланг можна проштовхнути навіть через багатократно викривлену горловину. І засмоктати пальне ним простіше, ніж товстим.

Рівень

Каністру, в яку буде текти пальне, треба розташовувати якомога нижче. Адже бак у більшості машин розташовано низько (під днищем), а треба забезпечити бодай невеликий перепад рівнів. Іноді є сенс покласти каністру на бік або зливати пальне спершу у невелику тару.

Бульбашки

Щоб не напитися даремно бензину, треба засмоктувати пальне лише після того, як стане зрозумілим, що другим кінцем шланг надійно занурився у пальне. Це можна зрозуміти, подувши в шланг – якщо інший кінець “на глибині”, видуте вами повітря отримує відчутний опір і булькотіння з бака буде характерного низького тону. Врахуйте такий нюанс: коли кінець шланга досяг дна, бажано зупинити його у цій позиції, щоб він не закрутився гачком угору і не вийшов з шару рідини знов у повітря.

Бульбашки у шлангу свідчать, що шланг почав підхоплювати повітря. Можна спробувати занурити його глибше або прокрутити, щоб він знов “притопився”.

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Клапан

Не можна просто тягнути шланг з бака на себе, в такий спосіб ви напевне пошкодите пелюстку клапана, яка прикриває вхід до горловини. Для вільного руху шланга клапан треба чимось відтиснути вглиб – пальцем, обрізком того ж шланга, олівцем тощо.

Не лякайтеся, якщо клапан не ”віддає” шланг назад. Його пелюстку (на фото блискуча) треба натиснути вглибину пальцем або чистим підручним предметом.

Насамкінець хотілося б нагадати, що вдихання випарів пального та потрапляння його до рота, м’яко кажучи, не дуже корисно для організму. Тож якщо у вас немає впевненості в собі, спробуйте придбати спеціальний шланг для перекачування пального з ручним міні-насосом. Але, на жаль, його характеристики будуть не такими сприятливими для занурення у “хитру” горловину, як у вищезгаданого харчового шланга.

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Якщо з класичним шлангом досягти мети у вас не виходить, є більш радикальні методи. Наприклад, відкачування пального через паливну магістраль або заведення шлангу в бак через розібрану заправну горловину. Але ці специфічні прийоми мають власні особливості на кожній моделі авто, і вдаватися до них треба лише після вивчення питання. Як мінімум тому, що випадкове пошкодження паливних мереж може потім призвести до витікання палива під час руху з усіма небезпечними наслідками.

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