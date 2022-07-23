Напевне, в умовах військового часу та можливого подорожчання пального не треба пояснювати, чому багато хто з водіїв намагається заповнити паливний бак до повного. Це не завжди просто, але побачити бензинові хвилі у горловині цілком реально. “Авто 24” ділиться кількома секретами щодо методів наповнення бака до максимуму.

Коли ми говоримо про заправку бака під пробку, цей вислів треба розуміти без лапок. Йдеться про бак, повний настільки, що рівень пального стоїть у горловині так високо, що в нього можна занурити палець (сподіваємося, ви не будете цього робити).

Заправити бак “під пробку” не дає автоматика бензоколонки, яка припиняє подання пального, коли на зріз пістолета потрапляє пальне.

Але відразу попередимо, що така заправка не передбачена виробником. Паспортна максимальна ємність набагато менша, і заповнити бак на цю паспортну кількість можна просто так, без додаткових зусиль.

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Коли в бак вміщується більше пального

Певно, усі водії знають, що насправді майже в кожен автомобіль можна заправити пального на кілька літрів більше, ніж записано у заводському мануалі (див. таблицю нижче). Але для цього треба вжити деяких додаткових заходів.

У сучасних бензобаках вгорі утворюються “кишені”, де тримається повітря. Якщо дати йому повільно вийти, ці порожнини можна заповнити пальним.

Як вмістити у бак максимум пального

Переробляти щось в машині або виготовляти якісь пристрої не треба. Справа лише у правильних діях при заправці, причому іноді все залежить від заправника АЗС.

Після “відстрілу” пістолету через заповнення бака на паспортну ємність подавайте пальне повільно. Тримайте спуск пістолета так, щоб пальне лилося безперервно тонкою цівкою. При тому не давайте колонці відключитися – і так аж доки не побачите рівень пального у горловині.

Іноді допомагає покачування машини – це виганяє повітря, яке заважає наповнювати бак рідиною.

Іноді простіше забезпечити повільну заправку бака, якщо робити це з каністри. Але для цього потрібно мати лійку, іноді – суто “євро”-типу.

Зайві літр-півтора у деяких моделей можна вмістити, якщо розташувати машину як мінімум горизонтально, а то й з нахилом на протилежний від горловини бака бік.

Паспортна і реальна ємність баків деяких моделей

Автомобіль Штатна ємність Реальна ємність Додаткові літри ЗАЗ Lanos 48 53 5 Renault Logan 50 68 18 Renault Duster (4х4 і 4х2) 50 65 15 Skoda Octavia A5 55 69 14 Skoda Fabia ІІ 45 50 5 VW Passat B7 універсал 70 75 5 VW Passat B8 універсал 66 75 9 KIA Sportage 62 70 8 ВАЗ-2109 43 48 5

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Що заважає залити в бак більше пального

По-перше, часто вільній заправці надмірної кількості палива заважає форма бака – з багатьма заглибленнями та опуклостями. Щоб дати повітрю вийти з них, рідину треба подавати повільно.

По-друге, часто водій не знає, скільки насправді бензину чи дизелю залишається у баку. Показання штатного приладу часто приблизні.

Паливний бак найчастіше розташовують під днищем, де він може отримати пошкодження. Зокрема, металевий отримує вм’ятини і зменшує свій об’єм.

Нарешті, іноді ємність бака обмежують його пошкодження. Оскільки бак зазвичай розташований під днищем машини, трапляється, що на поганій дорозі він деформується – отримує настільки значні ум’ятини, що об’єм зменшується на кілька літрів. Але це стосується лише металевих танків.

Рекомендація Авто 24

Якщо ви заповнюєте бак під саму пробку з “у запас”, майте на увазі, що сучасний бензин має гарантований термін зберігання 6 місяців (ДСТУ 7687:2015 “Бензини автомобільні Євро”). Дизпаливо зберігається без втрат якості протягом 1 року (ДСТУ 7688:2015 “Паливо дизельне Євро. Технічні умови”). Якщо ви знаєте, що встигнете витратити ваш “стратегічний запас” за цей строк, то питань немає. Але ж не забувайте, що зазначені півроку та рік зберігання – це лише за умови дотримання певних вимог. Тобто як мінімум тара має бути герметично закритою, а крім того, зануреною у землю для уникнення перегріву та коливань температури. Як ви розумієте, паливний бак автомобіля, який по півдня проводить на сонці, під ідеальні умови зберігання палива не підпадає. Тож доведеться або перелити пальне у хорошу каністру, або ж не створювати його запас на кілька місяців наперед.

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