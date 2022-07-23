Наверное, в условиях военного времени и перед подорожанием топлива не нужно объяснять, почему многие водители пытаются заполнить топливный бак буквально под самую пробку. Это не всегда просто, но увидеть бензиновые волны в горловине вполне реально. Авто 24 делится несколькими секретами относительно методов наполнения бака до максимума.

Когда мы говорим о заправке бака под пробку, это выражение нужно понимать без кавычек. Речь идет о баке, полном настолько, что уровень горючего стоит в горловине так высоко, что в него можно окунуть палец (надеемся, вы не будете этого делать).

Заправить бак под пробку не дает автоматика бензоколонки, которая прекращает подачу топлива, когда на срез пистолета попадает жидкость.

Но сразу же предупредим, что такая заправка не предусмотрена производителем. Паспортная максимальная емкость намного меньше, и заполнить бак на это количество литров можно просто так, без дополнительных усилий.

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Когда в бак помещается больше топлива

Наверное, все водители знают, что на самом деле почти в каждый автомобиль можно заправить топлива на несколько литров больше, чем записано в заводском мануале (см. таблицу ниже). Но для этого нужно принять некоторые дополнительные меры.

В современных бензобаках наверху образуются карманы, где держится воздух. Если дать ему медленно выйти, эти полости можно заполнить горючим.

Как вместить в бак максимум топлива

Переделывать что-либо в машине или изготавливать какие-либо устройства не надо. Дело только в правильных действиях при заправке, причем иногда все зависит от заправщика АЗС.

После "отстрела" пистолета из-за заполнения бака на паспортную емкость подавайте топливо медленно. Держите спуск пистолета так, чтобы горючее лилось непрерывно тонкой струйкой. При этом не давайте колонке отключиться – и продолжайте, пока не увидите уровень горючего в горловине.

Иногда помогает покачивание машины – это изгоняет воздух, мешающий наполнять бак жидкостью.

Иногда проще обеспечить медленную заправку бака, если производить это канистры. Но для этого нужно иметь воронку, иногда особо тонкую, "евро"-типа.

Лишние литр-полтора в некоторых моделях можно вместить, если расположить машину как минимум горизонтально, а то и с наклоном на противоположную от горловины бака сторону.

Паспортная и реальная емкость баков некоторых моделей

Автомобиль Штатная емкость Реальная емкость Дополнительные литры ЗАЗ Lanos 48 53 5 Renault Logan 50 68 18 Renault Duster (4х4 и 4х2) 50 65 15 Skoda Octavia A5 55 69 14 Skoda Fabia ІІ 45 50 5 VW Passat B7 универсал 70 75 5 VW Passat B8 универсал 66 75 9 KIA Sportage 62 70 8 ВАЗ-2109 43 48 5

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Что мешает залить в бак больше горючего

Во-первых, часто свободной заправке избыточного количества топлива мешает форма бака – со многими углублениями и выпуклостями. Чтобы дать воздуху выйти из них, жидкость нужно подавать медленно.

Во-вторых, часто водитель не знает, сколько на самом деле бензина или дизеля остается в баке. Показания штатного прибора часто приблизительны.

Топливный бак обычно располагают под днищем, где он может получить повреждения. В частности, металлический получает вмятины и уменьшает свой объем.

В конце концов, случается, что емкость бака ограничивают его повреждения. Поскольку бак обычно расположен под днищем машины, случается, что на плохой дороге он деформируется – получает настолько значительные вмятины, что объем уменьшается на несколько литров. Но это касается только металлических танков.

Рекомендация Авто 24

Если вы заполняете бак под самую пробку из соображений "про запас", имейте в виду, что современный бензин в Украине имеет гарантированный срок хранения 6 месяцев (ГОСТ 7687:2015 "Бензины автомобильные Евро"). Дизтопливо сохраняется без потерь качества в течение 1 года (ДСТУ 7688:2015 "Топливо дизельное Евро. Технические условия"). Если вы знаете, что успеете потратить ваш стратегический запас за этот срок, то вопросов нет. Но не забывайте, что указанные полгода и год хранения – это только при соблюдении определенных требований. То есть как минимум тара должна быть герметично закрытой, а кроме того, погруженной в землю во избежание перегрева и колебаний температуры. Как вы понимаете, топливный бак автомобиля, который по полдня проводит на солнце, под идеальные условия хранения топлива не подпадает. Поэтому придется либо перелить горючее в хорошую канистру, либо не создавать его запас на несколько месяцев вперед.

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