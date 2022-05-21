В период дефицита горючего нам приходится заправляться не только на АЗС. И здесь оказывается, что для многих водителей собственноручно залить бензин в бак – настоящая проблема. Но эксперты "Авто 24" помнят времена, когда несколько канистр были на хозяйстве у каждого водителя - и делятся своим опытом.

Современные автомобили в большинстве своем не приспособлены к хитрым манипуляциям водителя возле заправочной горловины. Да и отечественным сервисом мы откровенно говоря, избалованы. Ведь далеко не во всех странах мира на АЗС есть заправщики, работающие у бензоколонок: очень часто горючее из пистолета в бак заливают сами водители. Более того, на некоторых европейских АЗС даже сжиженным газом LPG водители заправляются без помощи персонала! К сожалению, некоторые украинские заправки в условиях войны тоже обратились к подобной практике.

Некоторые канистры, имеющиеся сегодня в продаже, комплектуются насадкой для заправки. Но перед покупкой стоит проверить, подходит ли он к вашему авто.

Но в заправке машины нет ничего хитрого. Мы поговорим здесь о заправке как из пистолета бензоколонки, так и из канистры (или пластиковой бутылки).

Как заправиться на АЗС

Чтобы из шланга бензоколонки пошел бензин, нужно две вещи. Во-первых, оператор АЗС на своем компьютере должен дать колонке команду отпустить определенное количество определенного сорта горючего – и оно потечет именно из соответствующим образом маркированного пистолета: А-95, 95 “Премиум”, “Дизель” и т.д. А во-вторых, на пистолете должен быть нажат спусковой крючок – рычаг клапана.

Читайте также: Что делать во время стояния в очереди на заправке

“Взаимодействие” с указанным клапаном, вероятно, является самым сложным моментом для автолюбителя без опыта самостоятельной заправки. Да, с одной стороны, есть положительный нюанс – спусковой крючок можно зафиксировать в нажатом состоянии отдельным стопором, чтобы не держать его все время, пока идет подача горючего по шлангу. Благодаря этому фиксатору можно оставить пистолет в горловине бензобака с нажатым рычагом и пойти к оператору – заказывать свою порцию горючего. Пока вы будете ходить, колонка нальет бензин в бак.

На пистолете бензоколонки водитель должен знать о двух вещах – рычаге главного клапана и его фиксаторе.

С другой стороны, в топливораздаточном пистолете есть предохранительное устройство – клапан отсечки, который автоматически прекращает подачу горючего, когда бак наполнится. Неприятность в том, что часто слишком чувствительная отсечка срабатывает не из-за наполнения бака, а из-за волны топлива, случайно образующейся в горловине. В условиях дефицита нефтепродуктов, когда каждый хочет залить максимально возможное количество литров, это очень нежелательный момент. Но с чересчур “нервным” датчиком можно договориться.

Когда сработает предохранительный клапан переполнения (вы поймете это по щелчку в пистолете и остановке счетчика на колонке), нужно вытащить пистолет из глубины горловины – но не до конца! – и начать медленно нажимать спуск пистолета, пока топливо снова не потечет из него. Дальше давить на крючок не нужно, старайтесь держать поток топлива слабым вплоть до окончательного наполнения бака или до истощения заказанного лимита.

В некоторых странах на АЗС в принципе отсутствуют заправщики: клиенты справляются с пистолетом самостоятельно.

Итак, алгоритм заправки автомобиля без участия профессионального заправщика чаще всего выглядит так:

Подъехав к колонке, вы останавливаете двигатель и открываете горловину бензобака.

Можно сначала выбрать нужный пистолет, и вставив его в бак, уходить в помещение АЗС заказывать и оплачивать горючее. А можно сразу идти к оператору, оставив все манипуляции с пистолетом на потом.

Вернувшись к машине, нажмите на спуск пистолета и следите за подачей топлива по счетчику. Пистолет лучше держать рукой, хотя на большинстве машин он уверенно держится в горловине и сам.

Когда подача горючего в бак прекратится, выясните причину – либо заказанная порция уже в баке, либо автомат отсечки остановил насос из-за переполнения бака или встречной волны топлива. Во втором случае попытайтесь долить его по описанной выше методике.

После окончательной остановки насоса (как правило, его работу слышно у колонки) не спешите сразу вытаскивать пистолет из горловины – часто топливо продолжает поступать и после этого.

Если цифра залитого топлива на счетчике совпадает с оплаченной вами, вешайте пистолет на колонку, закрывайте бак и уезжайте.

Водителю, заправляющемуся самостоятельно первые несколько раз, можно посоветовать в самом конце, перед тем как тронуться с места, посмотреть в зеркало, чтобы еще раз убедиться, что он не оставил пистолет в баке. Такое случается в результате волнения или потому, что кто-то отвлекал водителя в момент завершения заправки.

На американских АЗС предохранительная разрывная муфта встроена в основание шланга, на европейских – в пистолет. Последнее фото – колонка без разрывной муфты.

Как заправиться с канистры

Канистра и классическая для наших дней пятилитровая бутылка-баклажка – довольно распространенный сегодня способ транспортировки бензина и дизтоплива. При недостатке горючего на АЗС каждый водитель обрадуется такой "поставке" - но не каждый сможет заправить данную порцию в бак. Сложность в том, что у современных автомобилей заправочная горловина очень узкая, а кроме того, имеет клапан в виде металлического лепестка. Обойти эти проблемы можно двумя способами:

Использовать воронку с тонким носиком;

Воспользоваться вместо лейки шлангом.

Приобрести "иномарочную" лейку не большая проблема, в магазинах и на авторынках такие известные как "лейка под клапан". Удобной будет воронка с косым расположением носика, поскольку горловины у современных легковушек расположены на боковине кузова.

Воронка прямая, воронка косая, воронка тонкая "под клапан" и шланг диаметром 8-10 мм - основной инвентарь для заправки автомобиля вне АЗС.

Когда нет возможности приобрести воронку в магазине, можно сделать импровизированную лейку из 1,5-2,0-литровой бутылки, обрезав дно. Но в таком случае для того, чтобы открыть клапан, придется пропустить через него, например, толстый провод – который потом нужно аккуратно вытащить, нажимая лепесток клапана пальцем или, скажем, карандашом. Так же следует действовать и при использовании "толстой" лейки, не приспособленной "под клапан".

Читайте также: Что сделать, чтобы машина потребляла меньше топлива

У дизельных автомобилей последних поколений в горловине может стоять предохранительный клапан, который не дает вставить тонкий "бензиновый" пистолет (и соответственно тонкую лейку). Обмануть его, нажав на лепесток шлангом, не удастся – клапан открывается, когда на него давят сразу в нескольких точках по периметру. Поэтому нужно иметь воронку соответствующего "большого" диаметра или оригинальную воронку-переходник, которая идет в комплекте с машиной или продается у дилера.

Заправка автомобиля через шланг

Если с лейкой по какой-то причине не сложилось, можно заправить машину из канистры через шланг. Под шлангом в данном случае рекомендуется понимать эластичную синтетическую трубку диаметром 8–10 мм. Схема такова: канистра ставится рядом с заправочной горловиной на то, что будет выше уровня бака – например, на багажник, если у вас седан. В топливо до самого дна погружается шланг и…

Это обратный процесс – гражданин сливает бензин из бака в канистру. Если бы он взял более тонкую трубку, ему было бы легче. Но со своим шлангом он выигрывает время.

Здесь придется сделать то, чего не советуют врачи и экологи: второй конец шланга нужно взять в рот и решительно засосать из него ваш бензин. Точнее, сделать вид, что вы хотите его засосать, а на самом деле после двух-трех (зависит от диаметра и длины шланга) мощных “подсосов” быстро переставить шланг изо рта в бак. По закону сообщающихся сосудов горючее пойдет вниз – то есть в бак, и вашей задачей будет только следить, чтобы шланг не был слишком закручен на дне канистры и не оказался выше уровня жидкости. Если процедуру "человек-насос" придется повторять, прежде рекомендуем продуть шланг, чтобы удалить из него остатки горючего и его пары.

Рекомендация “Авто 24”

Когда вы знаете, что придется собственными руками заправлять автомобиль, имейте при себе перчатки, а также влажные салфетки. Использование этих средств поможет не принести с собой в салон запах нефтепродуктов. Если планируется заправка через шланг, хорошо иметь также под рукой приятный сладкий напиток, чтобы прополоскать во рту после малоприятного контакта с резиной или пластиком.

Читайте также: Как купить больше топлива на АЗС больших сетей