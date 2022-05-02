Дефицит на рынке горючего продолжается. ОККО и WOG задекларировали продажу до 10 л горючего при наличии карты лояльности и по 5 л - без карточки.

ОККО и WOG, одни из крупнейших в Украине сетей АЗС, в условиях дефицита горючего на рынке заявили об ограничении его продажи 10 л при наличии карты лояльности или приложения.

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“Вводится ограничение в 10 л за сутки для частных клиентов в случае наличного расчета или оплаты банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE”, – отмечает сеть WOG в Фейсбуке.

“Наши гости, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто… те, у кого нет карты Fishka – 5 л в одно авто”, – отмечает сеть ОККО. Она уточняет, что непремиальные бензин А-95 и дизельное топливо по-прежнему доступны только для критической инфраструктуры, ВСУ, топливных карт и талонов.

WOG добавляет, что система PRIDE будет контролировать лимит автоматически, а в ОККО – лимит устанавливается на одну заправку, а следующую можно провести в течение суток, но не ранее чем за 2 часа.

Обе компании называют такие ограничения вынужденным шагом, призывают потреблять горючее ответственно.

Напомним, что основные причины дефицита горючего: прекращение сотрудничества с Россией и Беларусью (поставлявших более 60% объема рынка), уничтожение огромного количества нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов в Украине, а также госрегулирование цен.

Кабмин уже пошел навстречу трейдерам. Правительство повысило предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены реализуемого АЗС дизельного топлива с 5 до 7 грн/литр, бензина – с 4,55 грн до 6,5 грн/литр. Кроме того, правительство разрешило АЗС без ограничений устанавливать цену на “брендовое премиальное” топливо при условии, что они также продают топливо по регулируемым государством ценам, тогда как раньше оно не могло превышать регулируемый государством “потолок” более чем на 5%.

В результате цена для конечного потребителя вырастет, но есть шансы что топливо будет в наличии.