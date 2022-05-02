Дефіцит на ринку пального продовжується. ОККО та WOG задекларували продаж до 10 л пального за наявності картки лояльності та 5 л - без такої картки.

ОККО та WOG, одні з найбільших в Україні мереж АЗС, в умовах дефіциту пального на ринку заявили про обмеження його продажу 10 л за наявності картки лояльності чи додатку.

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"Упроваджується обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE", – зазначає мережа WOG у Фейсбуці.

"Наші гості, що мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 і PULLS Diesel - від 10 л в одне авто.... ті, хто не мають карти Fishka - 5 л в одне авто", - зазначає мережа ОККО. Вона уточнює, що непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо, як і раніше, доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами.

WOG додає, що система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично, а ОККО – що ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через 2 години.

Обидві компанії називають такі обмеження вимушеним кроком, закликають споживати пальне відповідально.

Нагадаємо, що основні причини дефіциту пального – припинення співпраці з Росією та Білоруссю (які постачали понад 60% об’єму ринку), знищення величезної кількості нафтобаз та нафтопереробних заводів в Україні, а також держрегулювання цін.

Кабмін вже пішов назустріч трейдерам. Уряд підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни дизельного палива, що реалізовується АЗС, з 5 до 7 грн/літр, бензину – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Крім того, уряд дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" пальне за умови, що вони також продають пальне за регульованими державами цінами, тоді як раніше вона не могла перевищувати регульовані державою "стелі" більш ніж на 5%.

У результаті ціна для кінцевого споживача зросте, але є шанси, що пальне буде у наявності.