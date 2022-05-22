Не нужно объяснять, почему сегодня так важно, чтобы автомобиль потреблял как можно меньше топлива. Да, чудес не бывает, и большая машина никогда не получит аппетит микролитражки. Но часто по вине водителей допускается перерасход топлива – и именно от него можно избавиться. Как это сделать?

Вернуть расход топлива к минимальным паспортным значениям можно всегда – и это будет существенной экономией. Многое в этом вопросе зависит от массы автомобиля, типа двигателя и трансмиссии, но наши советы касаются их всех.

Труднее всего научиться экономной езде на машине с автоматической трансмиссией. Тахометр и ручной режим АКП помогут удерживать обороты в оптимальном диапазоне.

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Стиль вождения. Каждое ускорение, каждое нажатие на акселератор – дополнительная порция горючего. Поэтому количество ускорений и торможений следует максимально сократить. Долгое медленное ускорение, как и резкое нажатие педали "в пол" - это зло, разгоняться нужно со средней интенсивностью. В идеале машина должна ехать на одной из высших передач при постоянных оборотах двигателя и на постоянной скорости без остановок, торможений и ускорений. Очень нежелательно ускоряться на подъемах. Обороты двигателя старайтесь все время держать на среднем уровне, в районе 2000 – 3500 об/мин. На машинах с автоматической трансмиссией для соблюдения этих требований иногда лучше перейти на ручной режим управления. Максимальная скорость не должна превышать 80-85 км/ч, если ехать выше, расход скачкообразно растет.

Маршруты без пробок. Учитывая первый пункт, маршрут нужно прокладывать по возможности по пустым улицам, без подъемов и без перекрестков со светофорами, пробками и тянучками. Лучше пусть маршрут будет более продолжительным, но с возможностью максимально продолжительного движения на постоянной скорости.

Накачайте шины. Дополнительные 0,3 – 0,5 бар давления в шинах уменьшают сопротивление качению колес У жестких шин есть свой недостаток – ускоренный износ ходовой, но это уже – дело выбора автовладельца.

Перекачанные шины (вверху) из-за малого пятна контакта с дорогой и меньшего смятия боковин имеют меньшее сопротивление качению. Но у них хуже сцепление с асфальтом.

Багажник на крыше. Дуги верхнего багажника и тем более пластиковый кофр с крыши надо снять – он существенно увеличивает сопротивление. Уберите также большую внешнюю антенну, мухобойки с окон и капота, дополнительные спойлеры и большие брызговики.

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Не включайте лишних потребителей, в первую очередь кондиционер (климат-контроль), добавляющий до 1,0 л/100 км. Включенные фары, подогревы сидений и стекол, аудиосистема с мощным усилителем – это тоже реальные потребители бензина или дизеля из вашего бензобака.

Соблюдение каждого отдельного пункта нашей инструкции не принесет значительной экономии, но все вместе они могут сбросить до 1,0-2,0 л/100 км. Особенно заметно влияют на аппетит автомобиля два первых пункта.

Что не поможет

Бензин премиальной марки с высоким октановым числом. В действительности, в некоторых случаях отдача двигателя может немного возрастать, но в сдержанном режиме движения это проявляется в малейшей степени.

“Намагничиватели” и подобного рода волшебные устройства для обработки топлива. Лабораторные и полевые испытания многих устройств для экономии топлива не подтвердили их эффективность. Тем не менее, время от времени такие "игрушки" появляются в продаже.

Попытки экономить горючее на неисправном автомобиле. Свечи с нагаром и выгоревшими электродами, форсунки (инжекторы) с забитыми смолами соплами, нарушенные углы установки колес (схождение-развал), низкая компрессия в цилиндрах существенно ухудшают характеристики экономичности двигателя.

Всевозможные волшебные средства типа "намагничивателей" и "завихрителей" для топлива на самом деле экономичности двигателю не добавляют.

Рекомендация “Авто 24”

Если вам крайне важно продлить ежедневное пользование автомобилем даже при дефиците топлива, рассмотрите такой вариант как приобретение недорогого автомобиля с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). Ведь сжиженный пропан-бутан LPG на украинских АЗС сегодня встречается гораздо чаще, чем бензин.

Да, бюджетный автомобиль не даст вам того комфорта, к которому вы привыкли в вашем современном автомобиле, но лучше ехать на неудобной машине, чем идти пешком и еще нести на себе определенный груз на десяток-другой километров. А когда ситуация с бензином стабилизируется, машину с ГБО можно будет продать, причем без заметной потери денег, ведь цены в самом низком сегменте вторичного рынка давно зафиксировались и не меняются многие годы.

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