Поки мережі нафтотрейдерів налагоджують нову логістику постачань, нам варто навчитися економити пальне. Журналісти “Авто 24” підготували цілий перелік порад для тих, хто більшість своїх кілометрів намотує у межах міста.

Їзда в міських умовах – найменш сприятлива з точки зору економії пального. Причина у тому, що автомобілю на міських вулицях доводиться часто розганятися, що вимагає впорскування у циліндри додаткових порцій бензину або дизпалива. Але значно знизити потребу у пальному можна не лише за рахунок стриманого стилю їзди.

У багатьох досвідчених водіїв апетит машини залишається скромним без додаткових зусиль: вони звикли до грамотного поводження з машиною.

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Холодний двигун . Намагайтеся не навантажувати непрогрітий двигун високими обертами, прискореннями, рухом угору та високою швидкістю – в такому режимі споживання пального надто велике. Але й прогрівати мотор на холостому ходу немає сенсу – грійте його неквапливим рухом на середніх обертах.

Транспортна політика. Перегляньте своє ставлення до прокладання маршрутів. Не обов’язково доїжджати машиною безпосередньою до дверей вашої “точки Б”, можна залишити авто “на півдорозі” – там, де є можливість пересісти на інший зручний транспорт. Це може бути метро, маршрутка або електросамокат, привезений у багажнику. Між іншим, ідея з компактним електротранспортом з власного багажника уже років десять відома у світі як “транспорт останньої милі”.

Низької витрати пального можна досягти при комплексному підході до питання: стиль їзди, стан автомобіля, продуманий маршрут.

Стиль їзди. Забудьте про динамічні прискорення та різкі уповільнення перед світлофорами. Якщо попереду бачите перехрестя з головною дорогою, розраховуйте рух так, щоб вам не доводилося даремно розганятися і тут же гальмувати через кількадесят метрів. Переключайтеся на вищу передачу якомога раніше, у більшості моделей оптимальний поріг – 2000 – 2500 об/хв., не розкручуйте двигун до великих обертів. Великих додатковий порцій пального вимагає прискорення при русі на підйом. При русі згори накатом не вимикайте зчеплення і передачу – в такому режимі електроніка геть перекриває подачу пального у двигун.

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Маршрути. Навіть у рідному місті заново прорахуйте всі маршрути руху. Уникайте ділянок, де є підйоми, де утворюються пробки, де нерівний асфальт, де є великі розв’язки. Можливо, дешевше буде залишити машину у кварталі від місця призначення, щоб не втягуватися у тягнучку або не розвертатися потім за півкілометра для зворотної дороги.

Швидкість. Хоч у місті, хоч за містом не розганяйтесь швидше 80 км/год: у більшості моделей саме на цій позначці витрата пального різко збільшується. Справа у тому, що після 60-70 км/год зростає доля аеродинамічного опору у загальній сумі сил, які чинять опір руху машини.

Якщо є підозри щодо зависокого апетиту вашого авто варто завітати до грамотного діагноста та обслужити деякі системи машини

Скромніше. Навчіться вимикати кондиціонер вашої кліматичної установки, бо якщо надворі ще не літня спека, для створення комфорту в салоні буває достатньо пустити через повітроводи просто повітря “з вулиці”. Проте, майте на увазі, що відкриті вікна на швидкості підвищують витрату пального так само, як і увімкнений кондиціонер (див. таблицю).

Технічний стан. Машина має бути в порядку: шини накачані, кути встановлення коліс відрегульовані, а паливні форсунки і свічки запалювання – чистими та справними. Інакше перевитрата пального буде навіть ідеальній роботі водія

Допобладнання. Якщо ви хоча б іноді розганяйте машину до четвертої-п’ятої передачі, краще зняти з даху багажник, нештатні рейлінги, додаткові спойлери та мухобійки, високу антену тощо. Кожна потроху, такі деталі додають машині опору.

Підвищення витрати пального, причини

Фактор Орієнтовний приріст витрати Холодний двигун + 200 % Агресивний стиль руху + 30 – 50 % Громіздкий вантаж на даху + 15 – 25 % Бокс-багажник на даху + 12 – 15 % Додаткові спойлери + 10 – 30 % Малий стиск у шинах + 15 – 30 % Кондиціонер + 5 – 10 % Відкриті вікна + 5 – 10 %

Рекомендація “Авто 24”

Нестача пального може перетворити користування автомобілем на суцільне нервування: вдасться заправитися чи ні, вистачить бензину до дому чи ні, чи не зміняться цінники завтра вранці? Можливо, варто на такому фоні відмовитися від автомобіля на час бензинового дефіциту – залишивши у баку трохи палива на крайній випадок. Натомість зверніть увагу на пішохідні прогулянки та громадський транспорт, який у багатьох регіонах функціонує цілком успішно. Повірте, плюси у такому способі пересування теж є, і чималі.

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