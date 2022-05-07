Поки мережі нафтотрейдерів налагоджують нову логістику постачань, нам варто навчитися економити пальне. Журналісти “Авто 24” підготували цілий перелік порад для тих, хто більшість своїх кілометрів намотує у межах міста.
Їзда в міських умовах – найменш сприятлива з точки зору економії пального. Причина у тому, що автомобілю на міських вулицях доводиться часто розганятися, що вимагає впорскування у циліндри додаткових порцій бензину або дизпалива. Але значно знизити потребу у пальному можна не лише за рахунок стриманого стилю їзди.
У багатьох досвідчених водіїв апетит машини залишається скромним без додаткових зусиль: вони звикли до грамотного поводження з машиною.
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- Холодний двигун. Намагайтеся не навантажувати непрогрітий двигун високими обертами, прискореннями, рухом угору та високою швидкістю – в такому режимі споживання пального надто велике. Але й прогрівати мотор на холостому ходу немає сенсу – грійте його неквапливим рухом на середніх обертах.
- Транспортна політика. Перегляньте своє ставлення до прокладання маршрутів. Не обов’язково доїжджати машиною безпосередньою до дверей вашої “точки Б”, можна залишити авто “на півдорозі” – там, де є можливість пересісти на інший зручний транспорт. Це може бути метро, маршрутка або електросамокат, привезений у багажнику. Між іншим, ідея з компактним електротранспортом з власного багажника уже років десять відома у світі як “транспорт останньої милі”.
Низької витрати пального можна досягти при комплексному підході до питання: стиль їзди, стан автомобіля, продуманий маршрут.
- Стиль їзди. Забудьте про динамічні прискорення та різкі уповільнення перед світлофорами. Якщо попереду бачите перехрестя з головною дорогою, розраховуйте рух так, щоб вам не доводилося даремно розганятися і тут же гальмувати через кількадесят метрів. Переключайтеся на вищу передачу якомога раніше, у більшості моделей оптимальний поріг – 2000 – 2500 об/хв., не розкручуйте двигун до великих обертів. Великих додатковий порцій пального вимагає прискорення при русі на підйом. При русі згори накатом не вимикайте зчеплення і передачу – в такому режимі електроніка геть перекриває подачу пального у двигун.
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- Маршрути. Навіть у рідному місті заново прорахуйте всі маршрути руху. Уникайте ділянок, де є підйоми, де утворюються пробки, де нерівний асфальт, де є великі розв’язки. Можливо, дешевше буде залишити машину у кварталі від місця призначення, щоб не втягуватися у тягнучку або не розвертатися потім за півкілометра для зворотної дороги.
- Швидкість. Хоч у місті, хоч за містом не розганяйтесь швидше 80 км/год: у більшості моделей саме на цій позначці витрата пального різко збільшується. Справа у тому, що після 60-70 км/год зростає доля аеродинамічного опору у загальній сумі сил, які чинять опір руху машини.
Якщо є підозри щодо зависокого апетиту вашого авто варто завітати до грамотного діагноста та обслужити деякі системи машини
- Скромніше. Навчіться вимикати кондиціонер вашої кліматичної установки, бо якщо надворі ще не літня спека, для створення комфорту в салоні буває достатньо пустити через повітроводи просто повітря “з вулиці”. Проте, майте на увазі, що відкриті вікна на швидкості підвищують витрату пального так само, як і увімкнений кондиціонер (див. таблицю).
- Технічний стан. Машина має бути в порядку: шини накачані, кути встановлення коліс відрегульовані, а паливні форсунки і свічки запалювання – чистими та справними. Інакше перевитрата пального буде навіть ідеальній роботі водія
- Допобладнання. Якщо ви хоча б іноді розганяйте машину до четвертої-п’ятої передачі, краще зняти з даху багажник, нештатні рейлінги, додаткові спойлери та мухобійки, високу антену тощо. Кожна потроху, такі деталі додають машині опору.
Підвищення витрати пального, причини
|
Фактор
|
Орієнтовний приріст витрати
|
Холодний двигун
|
+ 200 %
|
Агресивний стиль руху
|
+ 30 – 50 %
|
Громіздкий вантаж на даху
|
+ 15 – 25 %
|
Бокс-багажник на даху
|
+ 12 – 15 %
|
Додаткові спойлери
|
+ 10 – 30 %
|
Малий стиск у шинах
|
+ 15 – 30 %
|
Кондиціонер
|
+ 5 – 10 %
|
Відкриті вікна
|
+ 5 – 10 %
Рекомендація “Авто 24”
Нестача пального може перетворити користування автомобілем на суцільне нервування: вдасться заправитися чи ні, вистачить бензину до дому чи ні, чи не зміняться цінники завтра вранці? Можливо, варто на такому фоні відмовитися від автомобіля на час бензинового дефіциту – залишивши у баку трохи палива на крайній випадок. Натомість зверніть увагу на пішохідні прогулянки та громадський транспорт, який у багатьох регіонах функціонує цілком успішно. Повірте, плюси у такому способі пересування теж є, і чималі.
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