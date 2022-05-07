Пока сети нефтетрейдеров налаживают новую логистику поставок, нам следует научиться экономить топливо. Журналисты "Авто 24" подготовили целый перечень советов для тех, кто большинство своих километров наматывает в черте города.

Езда в городских условиях – наименее благоприятная с точки зрения экономии горючего. Причина в том, что автомобилю на городских улицах приходится часто разгоняться, что требует впрыска в цилиндры дополнительных порций бензина или дизтоплива. Но значительно снизить количество заездов на АЗС можно не только за счет сдержанного стиля езды.

У опытных водителей аппетит двигателя остается скромным и без дополнительных усилий: они привыкли к грамотному обращению с машиной.

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Холодный двигатель. Старайтесь не нагружать непрогретый двигатель высокими оборотами, ускорениями, движением на подъем и высокой скоростью – в таком режиме расход топлива слишком велик. Но и прогревать мотор на холостом ходу нет смысла – грейте его неторопливым движением на средних оборотах.

Транспортная политика. Пересмотрите свое отношение к прокладке маршрутов. Не обязательно доезжать машиной непосредственно к двери вашей “точки Б”, можно оставить авто на полпути – там, где есть возможность пересесть на другой удобный транспорт. Это может быть метро, ​​маршрутка или электросамокат, привезенный в багажнике. Между прочим, идея с компактным электротранспортом из собственного багажника уже лет десять известна в мире как транспорт последней мили.

Низкого расхода топлива можно достичь при комплексном подходе к вопросу: стиль езды, состояние автомобиля, продуманный маршрут.

Стиль езды. Забудьте о динамичных ускорениях и резких замедлениях перед светофорами. Если впереди видите пересечение с главной дорогой, рассчитывайте движение так, чтобы вам не приходилось зря разгоняться и тут же тормозить через несколько десятков метров. Переключайтесь на более высокую передачу как можно раньше, у большинства моделей оптимальный порог – 2000 – 2500 об/мин, не раскручивайте двигатель до больших оборотов. Больших дополнительных порций горючего требует ускорения при движении на подъем. При движении с горки накатом не выключайте сцепление и передачу – в таком режиме электроника полностью перекрывает подачу топлива в двигатель.

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Маршруты. Даже в родном городе пересчитайте все маршруты движения. Избегайте участков, где есть подъемы, где образуются пробки, где неровный асфальт, где большие и сложные развязки. Возможно, дешевле будет оставить машину в квартале от места назначения, чтобы не втягиваться в хронические пробки или не разворачиваться затем в полкилометре для дороги домой.

Скорость. Хоть в городе, хоть за городом не разгоняйтесь быстрее 80 км/ч: у большинства моделей именно на этой отметке расход топлива резко увеличивается. Дело в том, что после 60-70 км/ч растет доля аэродинамического сопротивления в сумме сил, оказывающих сопротивление движению машины.

Если есть подозрения относительно высокого аппетита авто, посетите грамотного диагноста и обслужите некоторые системы машины.

Будьте скромнее. Научитесь выключать кондиционер вашей климатической установки, ведь если на улице еще не летняя жара, для создания комфорта в салоне бывает достаточно пустить через воздуховоды просто воздух "с улицы". Однако, имейте в виду, что открытые окна на скорости повышают расход топлива так же, как и включенный кондиционер (см. таблицу).

Техническое состояние. Машина должна быть в порядке: шины накачаны, углы установки колес отрегулированы, а топливные форсунки и свечи зажигания – быть чистыми и исправными. Иначе перерасход топлива будет даже при идеальной работе водителя.

Тюнинг. Если вы хотя бы иногда разгоняете машину до четвертой-пятой передачи, лучше снять с крыши багажник, штатные рейлинги, дополнительные спойлеры и мухобойки, высокую антенну и т.д. Такие детали, каждая понемногу, добавляют машине аэродинамического сопротивления.

Повышение расхода топлива, причины

Фактор Ориентировочное увеличение расхода Холодный двигатель + 200 % Агрессивный стиль движения + 30 – 50 % Громоздкий груз на крыше + 15 – 25 % Бокс-багажник на крыше + 12 – 15 % Дополнительные спойлеры + 10 – 30 % Малое давление в шинах + 15 – 30 % Кондиционер + 5 – 10 % Открытые окна + 5 – 10 %

Рекомендация “Авто 24”

Нехватка горючего может превратить пользование автомобилем в сплошную нервотрепку: удастся заправиться или нет, хватит бензина до дома или нет, не изменятся ли ценники завтра утром? Не стоит ли на таком фоне отказаться от автомобиля на время бензинового дефицита – оставив в баке немного топлива на крайний случай? В то же время обратите внимание на пешеходные прогулки и общественный транспорт, который во многих регионах функционирует вполне успешно. Поверьте, плюсы в таком способе передвижения тоже есть, и немалые.

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