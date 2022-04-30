Каждый автомобилист знает этот проверенный способ: если перекачать шины на несколько десятых атмосферы, можно сэкономить немало горючего. Да и диски на неровной дороге будут целее. Так ли это на самом деле?

Оно и вправду, очень соблазнительно – одной лишь накачкой шин сэкономить кучу денег на горючем. Но даже с данной экономией не все так просто, а если разобраться с обратной стороной этой медали, то вам может совсем расхотеться повышать давление в своих колесах. Но сначала о плюсах, которые действительно есть.

Давление в шинах – очень важный параметр. Не зря автопроизводители нормируют его в зависимости от загрузки машины и других обстоятельств.

Напомним, откуда пошли разговоры о пользе перекачанных шин. Видимо, водители заметили, что более жесткое колесо, меньше сминаясь в нижней части боковины, лучше катится по дороге. При этом испытания показали, что имеет смысл превышение не менее 0,5 бара. Прибавление 0,1 – 0,2 бар тоже снижает сопротивление качению, но на мизерную величину, близкую к погрешности измерения. Однако все по порядку.

Читайте також: Для чего нужно проверять давление в шинах

Преимущества повышенного давления в шинах

Меньший расход горючего. Следует сказать, что экономия составляет очень небольшую цифру: порядка 1,5%. Причем работает эффект экономии в определенном диапазоне средних скоростей, поскольку на скорости свыше 90 км/ч наибольшая доля топлива тратится на преодоление сопротивления воздуха.

Лучшая динамика автомобиля. Это фактически продолжение преимущества №1. Низкое сопротивление качению, естественно, улучшает ускорение автомобиля. Но опять же процент прироста динамики – сугубо теоретический, такой, что вряд ли стоит принимать его во внимание.

Меньший риск разрубить покрышку и погнуть диск на выбоинах. Более жесткая шина меньше сминается при грубом ударе о край колдобины, и колесный диск не достает до асфальта, не разрубая резину.

Перекачанная шина и ее диск лучше защищены от тяжелых повреждений на плохой дороге.

Недостатки перекачанных шин

С преимуществами вроде бы все понятно – хоть небольшие, но они есть. Но ведь должны быть и недостатки, и важно, чтобы они не оказались более весомыми.

Худший комфорт. Для того, кто ограничен в финансах, излишние потряхивания на неровностях в обмен на экономию топлива не покажутся большой проблемой. Но именно "дубовой" ход - первое, что замечает водитель, только что закачавший полатмосферы лишнего давления в свои колеса. И это неудивительно, ведь шина (конечно, правильно накачанная) поглощает большую часть энергии ударов, воспринимаемой колесами на неровной дороге. Если, конечно, она не накачана до деревянного состояния.

Читайте также: Если пробил колесо, а запаски нет: что делать

Сокращение ресурса. Чрезмерно жесткие колеса все толчки, удары и вибрации от дороги передают на элементы подвески и рулевого управления. Которые не могут не реагировать на это – и преждевременно изнашиваются, если не разрушаются. Подшипники ступиц, шаровые опоры, шарнирные стойки стабилизаторов, шарниры рулевой трапеции, сайлентблоки, втулки рычагов – это еще не полный перечень деталей, которым укорачивают жизнь слишком жесткие колеса. При этом и сами запчасти ходовой, и работа по их замене стоят немало – вышеупомянутые 1,5 процента сэкономленного горючего их не перекроют и за весь срок службы автомобиля.

Чрезмерное давление в шине приводит к уменьшению пятна контакта (фото вверху) по сравнению с рекомендуемым давлением (фото внизу).

Ухудшение управляемости. Прежде всего, покрышка с ненормированным давлением внутри имеет нештатное пятно контакта с асфальтом, из-за чего автомобиль управляется не так, как следует. А если речь идет о перекачанном колесе, то понятно, что пятно контакта у него меньше, поэтому машина управляется хуже и хуже держится дороги. Даже тормозной путь будет больше.

Ускоренный износ. Если колесо опирается на дорогу через уменьшенную площадь протектора, значит, этот протектор будет изнашиваться ускоренно. И к тому же – неравномерно, с "лысой" дорожкой посередине протектора.

Так качать или нет?

После сравнения плюсов и минусов езды на шинах с повышенным давлением каждый может сделать свои выводы. По нашему мнению, единственным реально полезным моментом от перекачанных шин может быть возможность защитить их от повреждения на плохой дороге или на дороге, засыпанной обломками стройматериалов после обстрела. И то после преодоления неблагоприятного участка давление в шинах следует вернуть к нормальному.

У ведущих шинных производителей в каталогах есть энергоэффективные шины. Они экономят горючее за счет особых качеств резины и каркаса.

Рекомендация “Авто 24”

Можно понять желание сэкономить деньги в непростых экономических условиях, когда в стране война и с прибылями напряженка чуть ли не у каждого автомобилиста. Но давайте исходить из того, что конструкторы наших автомобилей – умные и компетентные люди, которые не зря едят свой хлеб. То есть их рекомендации по давлению в шинах, занесенные в заводской мануал, достойны того, чтобы мы их выполняли.

Читайте также: Какое давление должно быть в автомобильных шинах