Кожен автомобіліст знає цей перевірений спосіб: якщо перекачати шини на кілька десятих атмосфери, можна зекономити чимало пального. Та і диски на нерівній дорозі ціліше будуть. Чи так це насправді?

Це й справді дуже спокусливо – самим лише накачуванням шин заощадити купу грошей на пальному. Але ж навіть з економією не все так просто, а якщо розібратися зі зворотнім боком цієї медалі, то вам може зовсім перехотітися підвищувати тиск у своїх колесах.

Тиск у шинах – дуже важливий параметр. Тому автовиробники нормують його у залежності від завантаження машини та інших обставин

Нагадаємо, звідки власне, пішли розмови про користь від перекачаних шин. Певно, водії помітили, що більш тверде колесо, менше зминаючись у нижній частині боковини, краще котиться по дорозі. При цьому випробування показали, що має сенс підвищення не менш як на 0,5 бара. Додавання 0,1 - 0,2 бара теж знижує опір коченню, але на мізерну величину, близьку до погрішності виміру. Однак, все по черзі.

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Переваги підвищеного тиску в шинах

Менша витрата пального . Економія складає дуже невелику цифру: порядку 1,5%. Причому працює ефект економії в певному діапазоні середніх швидкостей, оскільки на швидкості понад 90 км/год найбільша доля пального витрачається на подолання опору повітря.

Краща динаміка автомобіля . Це фактично продовження переваги №1. Низький опір коченню, природньо, покращує прискорення автомобіля. Але знову ж таки, відсоток приросту динаміки – суто теоретичний, такий, що навряд чи варто брати його до уваги.

Менший ризик розрубати шину та погнути диск на вибоїнах. Більш тверда покришка менше зминається при грубому ударі о край вибоїни, і колісний диск не дістає до асфальту, не розрубуючи гуму.

Перекачана шина та її диск краще захищені від важких ушкоджень на поганій дорозі.

Недоліки перекачаних шин

З перевагами неначе все зрозуміло – хоч невеликі, але вони є. Але ж мають бути і недоліки, і важливо, щоб вони не виявилися більш вагомими.

Гірший комфорт. Для того, хто обмежений у фінансах, зайве струшування на нерівностях в обмін на економію пального не здаватиметься великою проблемою. Але саме “дубовий” хід – перше, що помічає водій, який щойно закачав пів атмосфери зайвого тиску у свої колеса. І це не дивно, адже шина (звісно, правильно накачана) поглинає велику частину енергії ударів, які сприймають колеса на нерівній дорозі. Якщо, звісно, вона не накачана до “дерев’яного” стану.

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Скорочення ресурсу. Надмірно жорсткі колеса усі поштовхи, удари та вібрації від дороги передають на елементи підвіски та рульового керування. Які не можуть не реагувати на це – і передчасно зношуються а то й руйнуються. Підшипники маточин, кульові опори, шарнірні стойки стабілізаторів, шарніри кермової трапеції, сайлентблоки, втулки важелів – це ще не повний перелік деталей, яким скручують життя надто тверді колеса. При цьому і самі запчастини ходової, і робота з їхньої заміни коштують чимало – вищезгадані 1,5 відсотка зекономленого пального їх не перекриють і за весь строк служби автомобіля.

Надмірний тиск у шині призводить до зменшення плями контакту (фото вгорі) у порівнянні з офіційно рекомендованим тиском (фото внизу).

Погіршення керованості . Перш за все, покришка з ненормованим тиском всередині має нештатну пляму контакту з асфальтом, через що автомобіль керується не так, як слід. А якщо йдеться про перекачане колесо, зрозуміло, що пляма контакту менша, тож машина керується гірше і гірше тримається дороги. Навіть гальмівний шлях буде більшим.

Прискорене зношування. Якщо колесо спирається на дорогу через зменшену площу протектора, значить, протектор цей буде зношуватися прискорено. І до того ж – нерівномірно, з “лисою” доріжкою посередині протектора.

Тож качати чи ні?

Після порівняння плюсів і мінусів їзди на шинах з підвищеним тиском кожен може зробити свій висновок. Як на нас, єдиним реально корисним моментом від перекачаних шин може бути можливість захистити їх від пошкодження на поганій дорозі або на дорозі, засипаній уламками будматеріалів та конструкцій після обстрілу. І то після подолання несприятливої ділянки тиск у шинах слід повернути до нормального.

У провідних шинних виробників в номенклатурі продукції є енергоефективні шини. Вони економлять пальне внаслідок особливих якостей гуми і каркасу.

Рекомендація “Авто 24”

Можна зрозуміти бажання заощадити гроші у непростих економічних умовах, коли в країні війна і з прибутками сутужно мало не у кожного автомобіліста. Але виходьмо з того, що конструктори наших автівок – розумні та компетентні люди, які недарма їдять свій хліб. Тобто, їхні рекомендації щодо тиску у шинах, занесені у заводський мануал, варті того, щоб ми їх виконували.

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