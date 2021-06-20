Питання, якому ми нечасто приділяємо увагу – а даремно, бо від нього залежить дуже багато речей, у тому числі та життя тих, хто сідає у ваш автомобіль. Ось що Авто24 може розповісти про тиск у шинах.

Для тих, хто використовує автомобіль виключно як звичайний предмет побуту, відкриємо один секрет: рекомендований тиск повітря у шинах вказано на табличці, що прикріплена у прорізі водійських дверей або біля корку бензобаку. Саме цих цифр і треба дотримуватися, враховуючи навантаження, місце розташування та розміри шин. Для решти водіїв – подальші кілька абзаців.

Рекомендовані значення тиску у шинах автовиробник розміщує на лючку бензобака або в прорізі водійських дверей

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Отже, коли бувають допустимі відхилення від штатного тиску шин і які цифри можна вважати безпечними.

Підвищений тиск

Навіть заводська інструкція багатьох машин рекомендує підвищувати тиск у шинах при повному завантаженні на 0,2 – 0,8 бар. Те саме автовиробники іноді радять зробити перед тривалим рухом на високій швидкості заміською автотрасою. Також додати до тиску у колесах 0,2 – 0,3 бари рекомендується для зменшення апетиту автомобіля, адже жорстке колесо створює менший опір коченню.

Шини з низьким профілем деякі водії навмисне “перекачують” на 0,2 – 0,3 атмосфери (бар) – щоб уберегти від пошкоджень на вибоїнах

Деякі водії, які мають низькопрофільні шини (тобто із “тонким шаром гуми” на колісному дискові), додають зайві 0,2 - 0,3 бари перед мандрівкою поганою дорогою із великою кількістю грубих асфальтових ям. Так, ходова частина через це стає менш комфортною, але так є більше шансів уберегти від пошкоджень на вибоїнах колісні диски.

Переваги та недоліки завищення тиску у шинах

Плюси Менше витрата пального

Кращий захист дисків на вибоїнах Мінуси Прискорене старіння шини через перенапруження каркасу

Більший знос центральної частини протектора

Менший комфорт руху

Знижений тиск

Знижувати тиск у шинах нижче мінімальних дозволених виробником значень (навіть на 0,2 бар) не слід – в такому випадку, по-перше, автомобіль буде керуватися неадекватно, а по-друге, шини будуть швидше зношуватися через перегрів боковин та каркасу.

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На нижній дозволеній межі зазвичай тримають тиск водії, які прагнуть більшого комфорту на нерівних шляхах. Деякі водії знижують тиск перед рухом по дуже поганому асфальту – немов для пом’якшення ударів, які передаються на підвіску. Це неоднозначне рішення, яке має сенс хіба що при дуже повільному русі, адже разом з пом’якшенням ударів збільшується ймовірність розрубати шину і погнути диск на першій же вибоїні.

У напівспущеного колеса площа контакту з дорогою збільшується, що зменшує тиск на грунт і підвищує прохідність. Але довго їхати так не можна

Проте є випадок, коли знижений до 1,5 – 1,2 бар тиск у шинах дійсно допоможе – для проїзду коротких відрізків з мокрим грунтом або піском. Але швидкість при цьому має бути не вище 10 – 15 км/год.

Переваги та недоліки заниження тиску у шинах

Плюси Більший комфорт

Краща прохідність по м’якій поверхні Мінуси Прискорене старіння шини через перегрів

Більший знос протектора у плечовій зоні

Більша витрата пального

Велика ймовірність пошкодити диски на вибоїнах

Дуже важливо!

Які б маніпуляції із тиском у шинах ви не проводили, в жодному разі не допускається різниця тиску у колесах однієї осі. Та й між осями перепад тисків не повинен перевищувати встановлену автовиробником цифру. Порушення цього правила призводить до суттєвої зміни поведінки машини. Причому найчастіше це проявляється не відразу, а під час різких маневрів, тобто тоді, коли водій саме очікує від машини чіткої та зрозумілої реакції на роботу кермом і педаллю гальм.

Тиск у шинах міряють перед поїздкою, коли гума холодна. В Україні найчастіше застосовують одиницю виміру ат (атмосфера), це те саме, що бар та кг/см2.

Рекомендація Авто24

Сучасні гаджети дозволяють спростити контроль за шинами до одного погляду на екран, а то й до пасивного очікування сигналу тривоги, який подасть електроніка. Якщо ваша машина із заводу не обладнана системою TPMS, комплект для дистанційного контролю за колесами можна придбати (500 – 2000 грн.) і встановити самотужки. Кращі моделі показують на невеликому моніторі не лише тиск, а й температуру кожної шини, що дозволяє більш точно оцінювати стан коліс: підвищення температури однієї з шин говорить про те, що з нею щось негаразд.

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