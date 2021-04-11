Автомобільна шина – виріб настільки непростий, що для розшифрування написів на її боковинах потрібна спеціальна підготовка. Авто24 готовий допомогти з цим питанням.

Найпростіше соцопитування покаже, що єдиний напис, який може пояснити кожен автомобіліст – це бренд виробника. А далі починається плутанина та невизначеність. Навіть цифри, що позначають розмір шини, не кожен водій може розтлумачити правильно. Тому почнемо, використовуючи приклади.

195/65 R15 – розмірність покришки, зліва направо: ширина, висота профіля у відсотках від ширини, 15 – посадочний діаметр у дюймах. Літера R означає, що шина має радіальний тип каркасу, а не діагональний. У діагонального типу в цьому коді не буде ніякої літери. Якщо останній знак коду розмірності – літера С, значить, це шина для легкого комерційного транспорту.

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98Н – індекс вантажопідйомності (98 означає допустиме навантаження на колесо 750 кг, а, наприклад, кодові 82 відповідає допустиме навантаження 475 кг) та індекс швидкості (Н відповідає “максималці” 240 км/год).

Max Load – максимальне навантаження. Цей напис іноді замінює вищенаведений цифровий індекс вантажопідйомності.

Max Pressure - максимальний тиск повітря для цієї шини.

Tubeless – безкамерна. Якщо цього напису немає, покришку треба використовувати лише з камерою.

В асиметричних шин протектор з різним малюнком внутрішньої і зовнішньої частин. Це впливає на відведення вологи та керованість при маневруванні

Outside – зовнішній бік. На шинах з асиметричним рисунком протектора ця сторона має стояти назовні автомобіля. З внутрішнього боку може бути написано Inside.

Rotation – напрямок обертання, вказаний розташованою поряд стрілкою вказує обов’язковий напрямок обертання. Такий значок є тільки на шинах з направленим малюнком протектора, їх потрібно ставити на машину так, щоб колесо при русі вперед оберталося по стрілці.

Напрямок обертання колеса найчастіше має значення для зимових та дощових шин

M&S, MT, AT – тип покриття, для якого призначена шина. M&S означає бруд і сніг, МТ (Mud Terrain) – ґума для бруду, АТ (All Terrain) – позашляхова, для всіх видів позашляхових покриттів. Якщо шина звичайна літня дорожня, жодного маркування з цієї групи не буде.

Сніжінка та три гірських піки – це зимові шини.

Зимову шину можна визначити за характерним протектором, а можна – за такою піктограмою

Reinforced, XL – підсилена. Такий напис мають шини з каркасом підвищеної міцності.

SUV, 4x4 – призначення шини для кросоверів. У таких шин міцніший каркас і плечова частина протектора.

1521 - дата випуску, де 15 - порядковий номер тижня (початок квітня), а 21 - рік (2021-й). Зазвичай цей код проставлений в невеликій овальній рамці.

Вважається, що гумова суміш шини зберігає свої якості протягом 5–6 років, хоча експлуатувати старші шини не забороняється

Також на шинах часто вказують менш важливу для водія інформацію. Наприклад, кількість шарів каркасу та їх тип, код країни, в якій шина проходила європейську омологацію, відповідність американському стандарту DOT.

Рекомендація Авто24

Якщо автомобіль для вас – всього лише засіб пересування, і вам не хочеться забивати голову таблицями маркувань і піктограмами, вчиніть інакше. Купуйте шини там, де є консультант, якому ви можете довіритися – швидше за все це буде спеціалізований магазин. Як варіант – готуйтеся до покупки шин вдома, звіряючись із інтернет-довідниками та статтями на авторитетних сайтах. Якщо ви будете заздалегідь знати, яка модель шини вам потрібна, маркування на боковині вам буде ні до чого (хіба що дата виробництва). Але для цього доведеться покластися на досвід автожурналістів або експертів з тестування шин.

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