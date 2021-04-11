Автомобильная шина – изделие настолько непростое, что для расшифровки надписей на ее боковинах нужна специальная подготовка. Авто24 готов помочь с этим вопросом.

Самый простой соцопрос покажет, что единственная надпись, которую может объяснить каждый автомобилист – это бренд производителя. А дальше начинается путаница и неопределенность. Даже цифры, обозначающие размер шины, не каждый водитель может растолковать правильно. Поэтому начнем, используя примеры.

195/65 R15 – размерность покрышки, цифры слева направо: ширина, высота профиля в процентах от ширины, посадочный диаметр в дюймах. Буква R означает, что шина имеет радиальный тип каркаса, а не диагональный. В диагональном типе в этом коде не будет никаких букв. Если в конце кода размерности добавлена буква С, значит, это шина для легкого коммерческого транспорта.

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98н – индекс грузоподъемности (98 означает, что допустимая нагрузка на колесо 750 кг, а, например, коду 82 соответствует допустимая нагрузка 475 кг) и индекс скорости (Н отвечает "максималке" 240 км/ч).

Max Load – максимальная нагрузка. Эту надпись иногда заменяет вышеприведенный цифровой индекс грузоподъемности.

Max Pressure – максимальное давление воздуха для этой шины.

Tubeless – бескамерная. Если этой надписи нет, покрышку можно использовать только с камерой.

В асимметричных шинах у протектора различный рисунок внутренней и внешней частей. Это влияет на отвод влаги и управляемость при маневрировании

Outside – внешняя сторона. На шинах с ассиметричным рисунком протектора эта сторона должна стоять наружу автомобиля. С внутренней стороны может быть написано Inside.

Rotation – направление вращения, указанное расположенной рядом стрелкой. Это обязательное направление вращения. Такой значок есть только на шинах с направленным рисунком протектора, их нужно ставить на машину так, чтобы колесо при движении вперед вращалось по стрелке.

Направление вращения колеса чаще всего имеет значение для зимних и дождевых шин

M&S, MT, AT – особый тип покрытия, для которого предназначена шина. M&S означает грязь и снег, МТ (Mud Terrain) – "грязевая" резина, АТ (All Terrain) – внедорожная для всех видов внедорожных покрытий. Если шина обычная летняя дорожная, ни одной маркировки из этой группы не будет.

Снежинка и три горных пика – обозначение зимних шин.

Зимнюю шину можно определить по характерному протектору, а можно – по пиктограмме со снежинкой и горными вершинами

Reinforced – усиленная. Такую надпись имеют шины с каркасом повышенной прочности.

SUV, 4x4 – назначение шины для кроссоверов. В таких шинах прочнее каркас и плечевая часть протектора.

1521 – дата выпуска, где 16 – порядковый номер недели (середина апреля), а 12 – год (2012-й). Обычно этот код проставлен в небольшой овальной рамке.

Считается, что резиновая смесь шины сохраняет свои качества в течение 5-6 лет, хотя эксплуатировать более “возрастные” шины не запрещается

Также на шинах часто указывают менее важную для водителя информацию. Например, количество слоев каркаса и их тип, код страны, в которой шина проходила европейскую омологацию, соответствие американскому стандарту DOT.

Рекомендация Авто24

Если автомобиль для вас – всего лишь средство передвижения, и вам не хочется забивать голову таблицами маркировок и пиктограммами, сделайте иначе. Покупайте шины там, где есть консультант, которому можно довериться – скорее всего это будет специализированный магазин. Как вариант – готовьтесь к покупке шин дома, сверяясь с интернет-справочниками и статьями на авторитетных сайтах. Если вы будете заранее знать, какая модель колеса вам нужна, маркировка на боковине вам ни к чему (разве что дата производства). Но для этого придется положиться на опыт автожурналистов или экспертов по тестированию шин.

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