Характеристики шин різних цінових сегментів відрізняються суттєво, особливо коли йдеться про керованість, гальмування та швидкість зношування. Адже всі вони зроблені з ґуми і мають неначе схожий малюнок протектора? Разом з шинними експертами Авто24 з’ясовував, що допомагає виробникам творити справжні дива.

Секрети високих зчіпних якостей сучасних шин важко помітити неозброєним оком, адже вони "заховані" у конструкторських рішеннях та технологіях виробництва. Для прикладу ми взяли кілька літніх моделей одного з найвідоміших світових виробників – німецької компанії Continental.

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Каркас

Усю масу автомобіля тримає не ґума, а силовий каркас всередині шини. На нього ж діють усі динамічні навантаження під час маневрів, тобто від особливостей конструкції каркасу досить суттєво залежить поведінка машини на дорозі. Тому інженерам доводиться забезпечувати одразу кілька несумісних завдань: міцність ниток та дротів каркасу, їхню еластичність, низьку вагу, температурну стійкість, та ще й оптимальну ціну.

Від якостей каркасу великою мірою залежить поведінка автомобіля на дорозі

Наприклад, в моделі Continental SportContact 6 використано не просто надміцне волокно, а мотузка, сплетена з трьох тонких ниточок – двох арамідних і однієї нейлонової.

Моделі шин, орієнтовані на водіїв із драйверськими амбіціями, зазвичай використовують цілий комплекс технологічних новацій

Зіткану з неї сітку використовують в якості верхнього шару брекера – основи протектора. Continental назвав цю технологію Aralon350™, завдяки їй шина зберігає свою геометрію, витримує величезні відцентрові сили і продовжує виконувати свої драйверські функції на швидкостях до 350 (!!!) км/год.

Ґумова суміш

Підбираючи оптимальний для кожної моделі склад ґумової суміші, творці літніх шин вирішують кілька завдань: зчеплення з дорогою у різних умовах, опір коченню і ресурс шини. Так, за рахунок додавання у компаунд такого матеріалу, як сіліка (діоксид кремнію) покращується зчеплення покришки з асфальтом. Втім, технологи Continental навчилися робити сіліку по-своєму, із міцними зв’язками між молекулами діоксиду кремнію та каучуку. Отримана в результаті суміш називається Safety Silica. Вона використовується в шинах PremiumContact 6. Завдяки цьому ця шина забезпечує короткий шлях гальмування на мокрій дорозі і має великий термін експлуатації.

У провідних виробників в номенклатурі сьогодні обов’язково є моделі з особливо дружніми до навколишнього середовища якостями

Інша суміш – Green Chili™ 2.0 застосовується в шині Continental EcoContact 6, вона відрізняється особливим розподілом кремнію в структурі. Для неї характерні збільшений ресурс експлуатації та низький опір коченню – тобто вона допомагає економити пальне. При тому що зчеплення з асфальтом та чутливість керма також на висоті.

Ґумова суміш BlackChili Compound настільки складна, що її виробляють лише на одному заводі компанії – в німецькому місті Корбах. В BlackChili (з англ. “чорний перець”) застосовуються синтетичні каучуки разом з натуральним каучуком, але найцікавіше у ній – наночастинки сажі, які оптимізовані за формою і властивостями поверхні. Цей компаунд застосовується в літніх шинах Continental SportContact 6 та в деяких зимових моделях. Шина з використанням рецептури суміші BlackChili має на 30% кращі зчіпні якості, на 20% менший опір коченню та на 5% більший ресурс.

Для сучасних автомобілів з великою кількістю електронних систем безпеки слід неодмінно купувати преміальні шини

Малюнок протектора

Малюнок протектора також суттєво впливає на характеристики шини, тому проектанти приділяють йому велику увагу. Continental застосовує у своїх шинах технологію Force Vectoring. У сконструйованих за нею шин жорстке центральне ребро, яке забезпечує точність керування і курсову стійкість. З обох сторін від центрального ребра, тобто у плечових зонах для кращого зчеплення з дорогою по-особливому розміщуються макроблоки. Загальну стійкість шини на будь-якій швидкості підтримують асиметричні увігнуті поздовжні канавки.

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Показово, що такий протектор ефективний і на сухому, і на мокрому асфальті. Зовнішня зона протектора вступає у дію у поворотах, забезпечуючи не лише стійкість машини, але й потрібну водієві чутливість керма. Зовнішня зона відповідає за зчеплення з асфальтом при зміні напрямку руху, коли зростають бічні сили, а також у пологих поворотах. Внутрішня сторона ефективно відводить воду з плями контакту. Зазначена технологія застосовується в усіх літніх моделях Continental, у тому числі і на спортивній моделі SportContact 6.

Часто користувач преміальних шин і не здогадується про технології, що сховані під шаром гуми.

Рекомендація Авто24

Характеристики, досягнуті внаслідок застосування високих технологій лідерами шинного виробництва, обходяться покупцеві дорожче, ніж у випадку з бюджетними моделями шин. Але впевненість на дорозі та спокій за безпеку своїх близьких не можуть коштувати дешево. Тому наша порада: якщо у вас є фінансова змога придбати шини найвищого класу – не вагаючись, зробіть це.

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