Характеристики шин разных ценовых сегментов отличаются существенно, особенно когда речь идет об управляемости, торможении и износе. Ведь все они сделаны из резины и имеют как будто похожий рисунок протектора. Вместе с шинными экспертами Авто24 выяснял, что помогает производителям творить настоящие чудеса.

Секреты высоких сцепных качеств современных шин трудно заметить невооруженным глазом, ведь они "спрятаны" в конструкторских решениях и технологиях производства. Для примера мы взяли несколько летних моделей одного из самых известных мировых производителей – немецкой компании Continental.

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Каркас

Всю массу автомобиля держит не резина, а силовой каркас внутри шины. На него же действуют все динамические нагрузки во время маневров, то есть от особенностей конструкции каркаса довольно существенно зависит поведение машины на дороге. Поэтому инженерам приходится обеспечивать сразу несколько несовместимых задач: прочность ниток и проводов каркаса, их эластичность, низкий вес, температурную устойчивость, да еще и оптимальную цену.

От качеств каркаса в большой степени зависит поведение автомобиля на дороге

Например, в модели Continental SportContact 6 использовано не просто сверхпрочное волокно, а шнур, сплетенный из трех тонких ниточек – двух арамидных и одной нейлоновой.

Модели шин, ориентированные на водителей с драйверскими амбициями, обычно используют целый комплекс технологических новаций

Сотканную из него сетку используют в качестве верхнего слоя брекера – основы протектора. Continental назвал эту технологию Aralon350 ™, благодаря ей шина сохраняет свою геометрию, выдерживает огромные центробежные силы и продолжает выполнять свои драйверские функции на скоростях до 350 (!!!) км/ч.

Резиновая смесь

Подбирая оптимальный для каждой модели состав резиновой смеси, создатели летних шин решают несколько задач: сцепление с дорогой в разных условиях, сопротивление качению и ресурс шины. Так, за счет добавления в компаунд такого материала, как силика (диоксид кремния) улучшается сцепление покрышки с асфальтом. Впрочем, технологи Continental научились делать силику по-своему, с прочными связями между молекулами диоксида кремния и каучука. Полученная в результате смесь называется Safety Silica. Она используется в шинах PremiumContact 6. Благодаря этому шина обеспечивает короткий тормозной путь на мокрой дороге и имеет большой срок эксплуатации.

У ведущих производителей в номенклатуре сегодня обязательно есть модели с особо дружественными к окружающей среде качествами

Другая смесь – Green Chili™ 2.0, она применяется в шине Continental EcoContact 6 и отличается особым распределением кремния в структуре. Для нее характерны увеличенный ресурс эксплуатации и низкое сопротивление качению – то есть она помогает экономить топливо. При том что сцепление с асфальтом и чувствительность руля также на высоте.

Резиновая смесь BlackChili Compound настолько сложна, что ее производят лишь на одном заводе компании – в немецком городе Корбах. В BlackChili (с англ. “черный перец”) применяются синтетические каучуки вместе с натуральным каучуком, но самое интересное в ней – наночастицы сажи, которые оптимизированы по форме и свойствам поверхности. Этот компаунд применяется в летних шинах Continental SportContact 6 и в некоторых зимних моделях. Шина с использованием рецептуры смеси BlackChili имеет на 30% лучшие сцепные качества, на 20% меньшее сопротивление качению и на 5% больший ресурс.

Для современных автомобилей с большим количеством электронных систем безопасности следует приобретать премиальные шины

Рисунок протектора

Рисунок протектора также существенно влияет на характеристики шины, поэтому проектанты уделяют ему большое внимание. Continental применяет в своих шинах технологию Force Vectoring. У сконструированных по ней шин жесткое центральное ребро, которое обеспечивает точность управления и курсовую устойчивость. С обеих сторон от центрального ребра, то есть в плечевых зонах для лучшего сцепления с дорогой по-особому размещаются макроблоки. Общую устойчивость шины на любой скорости поддерживают асимметричные вогнутые продольные канавки.

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Показательно, что такой протектор эффективен и на сухом, и на мокром асфальте. Внешняя зона протектора вступает в действие в поворотах, обеспечивая не только устойчивость машины, но и нужную водителю чувствительность руля. Внешняя зона отвечает за сцепление с асфальтом при изменении направления движения, когда растут боковые силы, а также в пологих поворотах. Внутренняя сторона эффективно отводит воду из пятна контакта. Указанная технология применяется во всех летних моделях Continental, в том числе и на спортивной модели SportContact 6.

Часто пользователь премиальных шин и не догадывается о технологиях, скрытых под слоем резины.

Рекомендация Авто24

Характеристики, достигнутые в результате применения высоких технологий лидерами шинного производства, обходятся покупателю дороже, чем в случае с бюджетными моделями шин. Но уверенность на дороге и спокойствие за безопасность своих близких не могут стоить дешево. Поэтому наш совет: если у вас есть финансовая возможность приобрести шины высочайшего класса – не колеблясь, сделайте это.

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