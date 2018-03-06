Як вибрати ковпаки на колеса? Пропозиція величезна і це лякає. Проте, головне тут – визначитися з пріоритетами.

Постало питання, як вибрати ковпаки на колеса? Значить, сталося одне з трьох: ви загубили або пошкодили старий ковпак, у вас заіржавіли диски або вам просто схотілося освіжити облік автомобіля. Виходячи з цього і розпочинайте ваш вибір. Зауважимо, що про розміри и дизайн ми тут не говоримо. Оскільки всі автомобілісти дорослі люди, і розуміють: давати поради щодо розмірів, кольору і стиля – марна справа.

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1. Отвори. Міркуючи про дизайн, не стримуйте себе в бажаннях, але пам’ятайте про причину, з якої ви почали шукати собі ковпаки. Якщо ви вирішили використовувати ковпаки, аби прикрити вади колісних дисків (іржу, пошкодження фарби, ум’ятини), то шукайте малюнок, який майже повністю затулить диск. Інакше смислу в ковпаках буде мало. Схоже картина вийде, якщо ваші диски пофарбовані світлою фарбою: вона буде добре видна через отвори у ковпакові і псуватиме сприйняття його дизайна. Або перефарбуйте диски в чорне.

Ковпак правильно працює з точки зору дизайну тільки тоді, коли диск з під нього не “просвічує” ні в який спосіб.

2. Кріплення. До колеса типовий ковпак зазвичай чіпляється за допомогою вусів-розпорок, їх може бути різна кількість (6 – 12 шт.), чим більше – тим краще. Хоча якщо ви звикли додатково фіксувати ковпак по-народному – пластиковим хомутиком-стяжкою, то ця обставина не буде суттєвою. Зрідка зустрічаються ковпаки, що кріпляться тими ж самими бовтами, що і колесо.

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3. Якість. У “ковпаковій” справі матеріал – один з ключових елементів. Дешеві ковпаки роблять з полістиролу – настільки крихкої пластмаси , що вони можуть зламатися навіть при першій установці на колесо. Те саме і при випадковому контакті з бордюром або краєм ями: дешевий ковпак зламається з більшою ймовірністю, ніж еластичний. Через свою непіддатливість дешеві ковпаки частіше злітають і губляться при ударах коліс на нерівностях. Тому бажано при купівлі взяти ковпак до рук, аби відчути, наскільки гнучкий его пластик.

Один з нечастих віпадків, коли ковпак ідеально імітує легкосплавний диск (бюджетні моделі Renault). Проте сталевий диск тут має бути відповідної форми.

4. Походження. Бувають ковпаки оригінальні, від автовиробника, і бувають незалежних, «вільних» марок. Других в десятки разів більше, проте перші по багатьом параметрам кращі. Оригінальні ковпаки виготовляються з еластичного ABS-пластику, тому вони міцні, добре тримаються свого місця. Вони коштують набагато дорожче, проте мають натомість ще один великий плюс: завдяки стандартизації малюнків до оригінальних ковпаків простіше підібрати “розпаровку” - один ковпак заміст загубленого (подібно .до сталевих ковпаків минулих років). Неоригінальні ковпаки після втрати або пошкодження одного доводиться міняти комплектом, оскільки через неймовірне розмаїття малюнків знайти десь таку саму модель поштучно майже неможливо.

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5. Моделі. Майте на увазі, що не кожна модель ковпака може підійти на вашу машину. Крім посадочного діаметру в дюймах, що відповідає посадочному діаметру шин, у деяких автомобілів доводиться враховувати опуклість поверхні ковпака. Наприклад, на 13-ти і 14-дюймові диски народного Lanos не надягаються надто пласкі ковпаки.

Сучасні виробники навчилися хромірувати пластик, в тому числі і ковпаки. В деяких випадках це виявляється дуже вдалим засобом дизайну.

Отже, ковпак на автомобільному колесі – це і засіб захисту, і декоративний елемент, і альтернатива ремонту дисків. Тому, з’ясовуючи, як вибрати ковпаки на колеса, ще раз зважте всі плюси і мінуси цього виду зовнішнього оздоблення. Можливо, вам таки буде доречніше прокатати та якісно пофарбувати диски або придбати легкосплавні колеса.

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