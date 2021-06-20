Вопрос, которому мы нечасто уделяем внимание – а зря, потому что от него зависит очень много вещей, в том числе и жизнь тех, кто садится в ваш автомобиль. Вот что Авто24 может рассказать по поводу давления в шинах.

Для тех, кто использует автомобиль исключительно как предмет обихода, откроем один секрет: рекомендуемое давление воздуха в шинах указано на табличке, что прикреплена в проеме водительской двери или возле пробки бензобака. Этих цифр и надо придерживаться, учитывая нагрузку, местоположение и размеры шин. Для остальных водителей – следующие несколько абзацев.

Рекомендуемые значения давления в шинах автопроизводитель размещает на лючке бензобака или в проеме водительской двери

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Итак, когда бывают допустимы отклонения от штатного давления шин и какие цифры можно считать безопасными.

Повышенное давление

Даже заводская инструкция многих машин рекомендует повышать давление в шинах на 0,2 – 0,8 бар при полной загрузке автомобиля. То же автопроизводители иногда советуют сделать перед длительным движением на высокой скорости по загородной автотрассе. Также добавить к давлению в колесах 0,2 – 0,3 бара рекомендуется для уменьшения аппетита автомобиля, ведь жесткое колесо создает меньшее сопротивление качению.

Шины с низким профилем некоторые водители умышленно “перекачивают” на 0,2 – 0,3 атмосферы (бар) – чтобы уберечь от повреждений на ухабах

Некоторые водители, у которых установлены низкопрофильные шины (то есть с “тонким слоем резины” на колесном диске), добавляют лишние 0,2 - 0,3 бара перед путешествием по плохой дороге с большим количеством грубых асфальтовых ям. Да, ходовая часть из-за этого становится менее комфортной, но так появляется больше шансов уберечь от повреждений на выбоинах колесные диски.

Преимущества и недостатки завышения давления в шинах

Плюсы Меньше расход топлива

Лучшая защита дисков на выбоинах Минусы Ускоренное старение шины из-за перенапряжения каркаса

Больший износ центральной части протектора

Меньший комфорт движения

Пониженное давление

Снижать давление в шинах ниже минимальных разрешенных производителем значений (даже на 0,2 бара) не следует – в таком случае во-первых, автомобиль будет управляться неадекватно, а во-вторых, шины будут быстрее изнашиваться из-за перегрева боковин и каркаса.

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На нижней разрешенной границе обычно держат давление водители, стремящиеся к большему комфорту на неровных дорогах. Некоторые водители снижают давление перед движением по очень плохому асфальту – якобы для смягчения ударов, которые передаются на подвеску. Это неоднозначное решение, которое имеет смысл разве что при очень медленном движении, ведь вместе со смягчением ударов увеличивается вероятность разрубить шину и погнуть диск на первой же выбоине.

У полуспущенного колеса площадь контакта с дорогой увеличивается, что уменьшает давление на грунт и повышает проходимость. Но долго ехать так нельзя

Однако есть случай, когда пониженное до 1,5 – 1,2 бар давление в шинах действительно поможет – для проезда коротких отрезков с мокрым грунтом или песком. Но скорость при этом должна быть не выше 10 – 15 км/ч.

Преимущества и недостатки занижения давления в шинах

Плюсы Больший комфорт

Лучшая проходимость по мягкой поверхности Минусы Ускоренное старение шины из-за перегрева

Больший износ протектора в плечевой зоне

Больший расход топлива

Велика вероятность повредить диски на ухабах

Очень важно!

Какие бы манипуляции с давлением в шинах вы не проводили, ни в коем случае не допускается разность давления в колесах одной оси. Да и между осями перепад давлений не должен превышать установленную автопроизводителем цифру. Нарушение этого правила приводит к существенному изменению поведения машины. Причем чаще всего это проявляется не сразу, а во время резких маневров, то есть тогда, когда водитель как раз ожидает от машины четкой и понятной реакции на работу рулем и педалью тормоза.

Давление в шинах меряют перед поездкой, когда резина холодная. В Украине чаще всего применяют единицу измерения ат( атмосфера), это то же, что бар и кг/см2.

Рекомендация Авто24

Современные гаджеты позволяют упростить контроль за шинами до одного взгляда на экран, а то и до пассивного ожидания сигнала тревоги, который подаст электроника. Если ваша машина с завода не оборудована системой TPMS, комплект для дистанционного контроля за колесами можно приобрести (500 – 2000 грн.) и установить самостоятельно. Лучшие модели отображают на небольшом мониторе не только давление, но и температуру каждой шины, что позволяет более точно оценивать состояние колес: повышение температуры одной из шин говорит о том, что с ней что-то неладно.

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