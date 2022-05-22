Не треба пояснювати, чому сьогодні так важливо, щоб автомобіль споживав якомога менше палива. Так, чудес не буває, і велике авто ніколи не матиме апетиту мікролітражки. Але часто з вини водіїв допускається перевитрата пального – і саме її можна позбутися. Як це зробити?

Повернути витрату пального до мінімальних паспортних значень можна завжди – і вже це буде суттєвою економією. Багато що у цьому питанні залежить від маси автомобіля, типу його двигуна та трансмісії, але наші поради стосуються їх усіх.

Найважче навчитися економній їзді на машині з автоматичною трансмісією. Тахометр і ручний режим допоможуть тримати оберти в оптимальному діапазоні.

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Стиль водіння. Кожне прискорення, кожне натискування на акселератор – це додаткова порція пального. Тому кількість прискорень та гальмувань треба максимально скоротити. Довге повільне прискорення, як і різьке натискування педалі “в підлогу” – це зло, розганятися треба з середньою інтенсивністю. В ідеалі машина має їхати на одній з вищих передач при постійних обертах двигуна і на постійній швидкості – без зупинок, гальмувань і прискорень. Дуже не бажано прискорюватись на підйомах. Оберти двигуна намагайтесь тримати на середньому рівні, в районі 2000 – 3500 об/хв. На машинах з автоматичною трансмісією для дотримання цих вимог буває потрібно перейти на ручний режим керування. Максимальна швидкість не має перевищувати 80 – 85 км/год, вище витрата суттєво зростає.

Маршрути без тягнучок. З оглядом на перший пункт, маршрут треба прокладати за можливістю порожніми вулицями, без підйомів, перехресть зі світлофорами, пробками, тягнучками. Краще хай маршрут буде більш тривалим, але з можливістю максимально тривалого руху на постійній швидкості.

Шини накачайте. Додаткові 0,3 – 0,5 бар тиску у шинах зменшують опір котінню коліс У жорстких шин є свій недолік – прискорений знос ходової, але це вже – справа вибору автовласника.

Перекачані шини (вгорі) через малу пляму контакту з дорогою і меншого зминання боковин мають менший опір коченню. Але у них гірше зчеплення з асфальтом.

Багажник на даху. Дуги горішнього багажника і тим більше пластиковий кофр з даху треба зняти – він суттєво додає машині опору. Приберіть також велику зовнішню антену, мухобійки з вікон та капоту, додаткові спойлери та великі бризковики.

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Не вмикайте зайвих споживачів, у першу чергу кондиціонер (клімат-контроль), який додає до 1,0 л/100 км. Увімкнені фари, підігріви сидінь, вікон, аудіосистема з потужним підсилювачем – це теж реальні споживачі бензину або дизеля з вашого бензобака.

Дотримання кожного окремого пункту нашої інструкції не принесе значної економії, але усі разом вони можуть “скинути” до 1,0–2,0 л/100 км. Особливо помітно впливають на апетит автомобіля два перші пункти.

Що не допоможе

Бензин преміальної марки та з високим октановим числом. Насправді в деяких випадках віддача двигуна може трохи зростати, але в стриманому режимі руху це проявляється в найменшій мірі.

Насправді в деяких випадках віддача двигуна може трохи зростати, але в стриманому режимі руху це проявляється в найменшій мірі. Магніти та різного роду чарівні пристрої для обробки палива. Лабораторні та польові випробування численних пристроїв для економії пального не підтвердили їхню ефективність. Тим не менш, час від часу такі “іграшки” з’являються у продажу.

Лабораторні та польові випробування численних пристроїв для економії пального не підтвердили їхню ефективність. Тим не менш, час від часу такі “іграшки” з’являються у продажу. Намагання економити пальне на несправному автомобілі. Свічки з нагаром та вигорілими електродами, форсунки (інжектори) з забитими смолами соплами, порушені кути встановлення коліс (сходження-розвал), низька компресія в циліндрах суттєво погіршують характеристики економічності двигуна.

Усілякі чарівні засоби на кшталт “намагнічувачів” та “завихрювачів” для палива насправді економічності двигуну не додають.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо для вас край важливо продовжити щоденне користування автомобілем навіть за умов відсутності пального, розгляньте такий варіант як придбання недорогого автомобіля з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО). Адже скраплений пропан-бутан LPG на українських АЗС сьогодні трапляється набагато частіше, аніж бензин.

Так, бюджетний автомобіль не дасть вам того комфорту, до якого ви звикли у вашому сучасному автомобілі, але ж краще їхати на незручній машині, аніж йти пішки та ще нести на собі певний вантаж на десяток-другий кілометрів. А коли ситуація з бензином стабілізується, машину з ГБО можна буде продати, причому без помітної втрати грошей, адже ціни в найнижчому сегменті вторинного ринку давно зафіксувалися і не змінюються багато років.

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