Легковики з газобалонним обладнанням займають приблизно п’яту частину вторинного ринку в Україні.

Загалом же таких машин, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС про кількість угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, у березні було 22,8 тисячі. Щодо кількості офіційно зареєстрованих встановлень ГБО – їх за перший місяць весни зафіксовано 2755.

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Список моделей, які були найбільш масовими на “вторинці”, очолює Daewoo Lanos (разом із похідним Sens). Й статистика така, що навряд чи якесь авто зможе випередити “Ланоси”. Зрештою, у цьому “Топ-20” присутні не лише залишки радянського чи місцевого автопрому, а й інші легковики, частина з яких – “європейці”, обладнані двигунами з відносно простими системами ГРМ та подачі пального, які можна доповнити порівняно доступними системами ГБО 4-го покоління. Решта – окремі «американці» з двигунами великого об’єму, експлуатацію яких без “автогазу” в наших умовах можна вважати злочином проти власного бюджету.

Ще один підвид “газових” легковиків, - ті, що не мають системи живлення рідким пальним, а лише пропан-бутановою сумішшю: їх щоразу стає більше.

Нагадаємо, що зараз українці не вписують ГБО в техпаспорт, через невиправдано високу ціну, корупційність та недоцільність цієї процедури. Раніше середня кількість замінених техпаспортів для реєстрації ГБО складала близько 11,5 тис. щомісяця, у 2018 році 10,2 тис. за місяць, зараз же — менше 3 тисяч.

Через зміну правил оформлення ГБО його реєстрація подорожчала з 600 гривень до 3000 гривень. Отже, українці офіційно оформлюють ГБО, головним чином, у випадку перепродажу автомобіля.