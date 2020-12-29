Поки українські чиновники будуть схеми з сертифікації ГБО за 3000 гривень з машини їх європейські колеги пропонують платити €900 кожному хто обладнає свій автомобіль газовим обладнанням.

Італійська асоціація скрапленого вуглеводневого газу (LPG) та стисненого природного газу (CNG) Assogasliquidi запропонувала уряду Італії ввести стимули в розмірі до € 900 для автовласників, які бажають перевести автомобілі з бензиновими двигунами Euro 4 і 5 на автогаз. Про це повідомляє auto-gas.net.

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Метою такої ініціативи є модернізація одного з найстаріших в Європі автопарків, а також досягнення цілей країни щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Згідно з пропозицією асоціації, для тих автовласників, які вибирають перехід на LPG або CNG шляхом установки відповідних систем, пропонується ввести стимулюючі виплати в розмірі від €600 до €900.

План бонусів розрахований на три роки і передбачає виділення коштів в розмірі €300 млн (за вирахуванням коштів, отриманих за рахунок податкових надходжень, чисті витрати держави складуть близько €145 млн). Згідно з експертними оцінками, цього має бути достатньо, щоб переобладнати приблизно 500 тис. автомобілів в рік.

Під час сильного економічного спаду реалізація пропозицій Assogasliquidi принесе користь не тільки водіям, але також матиме позитивний вплив на весь автомобільний ринок. Зокрема, вона підтримає ті компанії, які спеціалізуються на виробництві або встановлення комплектів газобалонного обладнання, а також постачанні і дистрибуції автогазу. Крім того очікується позитивний екологічний ефект.