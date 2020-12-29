Пока украинские чиновники строят схемы сертификации ГБО за 3000 гривен с машины их европейские коллеги предлагают платить €900 каждому кто оборудует свой автомобиль газовым оборудованием.

Итальянская ассоциация сжиженного углеводородного газа (LPG) и сжатого природного газа (CNG) Assogasliquidi предложила правительству Италии ввести стимулы в размере до € 900 для автовладельцев, желающих перевести автомобили с бензиновыми двигателями Euro 4 и 5 на автогаз. Об этом сообщает auto-gas.net.

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Целью такой инициативы является модернизация одного из старейших в Европе автопарков, а также достижения целей страны по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Согласно предложению ассоциации, для тех автовладельцев, которые выбирают переход на LPG или CNG путем установки соответствующих систем, предлагается ввести стимулирующие выплаты в размере от €600 до €900.

План бонусов рассчитан на три года и предусматривает выделение средств в размере €300 млн (за вычетом средств, полученных за счет налоговых поступлений, чистые расходы государства составят около €145 млн). Согласно экспертным оценкам, этого должно быть достаточно, чтобы переоборудовать около 500 тыс. автомобилей в год.

Во время сильного экономического спада реализация предложений Assogasliquidi принесет пользу не только водителям, но и окажет положительное влияние на весь автомобильный рынок. В частности, она поддержит те компании, которые специализируются на производстве или установления комплектов газобаллонного оборудования, а также поставке и дистрибуции автогаза. Кроме того ожидается положительный экологический эффект.