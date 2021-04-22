Легковушки с газобаллонным оборудованием занимают примерно пятую часть вторичного рынка в Украине.

В целом же таких машин, согласно открытым данным ГСЦ МВД о количестве сделок купли-продажи и первых регистраций, в марте было 22,8 тысячи. Относительно количества официально зарегистрированных установок ГБО – их за первый месяц весны зафиксировано 2755.

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Список моделей, которые были наиболее массовыми на “вторичке”, возглавляет Daewoo Lanos (вместе с производным Sens). И статистика такова, что вряд ли какое-то авто сможет опередить "Ланосы". В конце концов, в этом "Топ-20" присутствуют не только остатки советского или местного автопрома, но и другие легковые автомобили, часть из которых – "европейцы", оборудованные двигателями с относительно простыми системами ГРМ и подачи топлива, которые можно дополнить сравнительно доступными системами ГБО 4-го поколения. Остальные – отдельные “американцы” с двигателями большого объема, эксплуатацию которых без "автогаза" в наших условиях можно считать преступлением против собственного бюджета.

Еще один подвид "газовых" легковушек – те, что не имеют системы питания жидким топливом, а только пропан-бутановой смесью: их становится все больше.

Напомним, что сейчас украинцы не вписывают ГБО в техпаспорт, из-за неоправданно высокой цены, коррупционности и нецелесообразности этой процедуры. В прошлом году среднее количество замененных техпаспортов для регистрации ГБО составляло около 11,5 тыс. ежемесячно, в 2018 году 10,2 тыс. в месяц, сейчас же – в четыре раза меньше.

Из-за изменения правил оформления ГБО его регистрация подорожала с 600 гривен до 3000 гривен. Итак, украинцы официально оформляют ГБО, главным образом, в случае перепродажи автомобиля.