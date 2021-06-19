О том, что кондиционер повышает расход топлива, знают все водители. И двигатель, отмечающий включение охладителя натужным гудением, словно подтверждает это. А сколько же на самом деле можно сэкономить, погасив лампочку A/C на торпеде?

Скажем сразу: если вы не согласны ездить в передвижной сауне, то сэкономить заметных сумм на выключенном кондиционере вам не удастся. Если вас интересуют подробности, то мы рассказываем о них ниже.

По большому счету, автомобиль без кондиционера в наше время становится редкостью

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Сколько бензина требует кондиционер

Любой владелец автомобиля с бортовым компьютером может убедиться, что включенный кондиционер добавляет к расходу горючего заметные цифры.

Так, когда двигатель работает на холостом ходу, расходомер добавляет лишних около 0,3 – 0,5 л в час. Когда машина движется, прирост аппетита составляет около 0,5 – 1,0 л, при этом определенное значение имеет режим движения. Например, когда водитель часто раскручивает двигатель при разгонах, “начисления” на кондиционер будут большими, а когда машина движется равномерно, кондиционер потребует топлива значительно меньше. Интересно, однако, что на скорости более 100 км/ч потребление горючего при включенном кондиционере снова заметно возрастает – из-за высоких оборотов двигателя и соответственно, компрессора.

Современный подход к эргономике предполагает, что кондиционер – это не роскошь, а средство безопасности: "перегретый" водитель медленнее реагирует на ситуацию на дороге

В целом считается, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10 %. Но нельзя считать, что отказавшись от кондиционера, вы сможете достичь экономии в размере стоимости вышеуказанного количества бензина (дизтоплива).

Альтернатива

Что делали водители в эпоху, когда автомобилисты не знали кондиционеров? Правильно, в жару держали открытым окно хотя бы одно окно. И сегодня экипажи "бескондиционерных" авто делают то же самое. Иначе в жаркий день в современной машине нельзя: из-за большой площади остекления парниковый эффект мгновенно превращает салон в парилку, выдержать которую может не каждый молодой и здоровый человек.

Салон современного авто с его большой площадью остекления на солнце быстро прогревается до опасных для здоровья температур

Но открытое окно ухудшает аэродинамику настолько, что расход топлива растет не менее существенно, чем при работающем кондиционере. В этом легко убедиться, имея в автомобиле тот самый трип-компьютер с расходомером. Замеры показывают, что на скорости 80 – 90 км/ч полностью открытое окно хэтчбека В-класса увеличивает расход топлива на 0,6 – 0,9 л.

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Естественно, что чем больше скорость, тем больше дополнительного топлива “потребляют” открытые окна. Но уже на скорости 100 км/ч ехать с полностью опущенным стеклом очень некомфортно (из-за шума и мощные волны воздуха в салоне), поэтому говорить о таком способе “охлаждения” даже не стоит.

Открытое окно в большой степени заменяет кондиционер, но на скорости есть определенные минусы: шум, пыль, мощный сквозняк с опасностью насморка

Где смысл?

Итак, понятно, что реальная экономия может быть достигнута лишь в условиях большого города. Ведь в городском режиме автомобиль, с одной стороны, часто разгоняется и тратит при этом лишнее топливо на раскрутку компрессора, а с другой стороны, не набирает такой скорости, на которой открытые окна существенно ухудшали бы аэродинамику. В загородных поездках по автотрассам заменять отключенный кондиционер открытыми окнами смысла нет: горючего расходуется отнюдь не меньше.

Рекомендация Авто24

Если вы заранее сомневаетесь, что будете пользоваться кондиционером в машине, которую собираетесь покупать, выбирайте комплектацию без него (хотя таких сегодня немного) или как минимум без климат-контроля. Еще вариант при покупке подержанного авто распространенной модели – выбрать экземпляр с неисправным кондиционером и сбивать цену на него до уровня “пустой” комплектации. Не стоит выбирать подержанную машину с “кондишином” просто для того, чтобы продать через несколько лет дороже как много укомплектованную. Потому что система кондиционирования стареет и выходит из строя независимо от того, работает она или нет, и перед продажей почти наверняка вам придется ее ремонтировать.

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