Как уберечь автомобиль от жары – вопрос не самый насущный, поскольку большинство современных автомобилей типичной европейской жары не боятся. Но есть мелочи, из-за которых перегрева автомобиля в целом лучше избегать.

Однажды разобравшись, как уберечь автомобиль от жары, можно выработать определенные летние правила, которых несложно придерживаться “автоматически”. Но сначала давайте поймем, чем для автомобиля опасна жара – а температура в закрытых объемах машины, например, в салоне, летом может достигать 60 – 70о С.

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Когда машину приходится оставлять на солнце, лучше оставить окна чуть приоткрытыми. Вещи из салона при этом нужно спрятать в багажник

– Пластик отделки салона и неметаллические детали под капотом рассчитаны на высокие температуры, но в таких условиях материалы все-таки стареют быстрее: медленно, но верно выгорает цвет, становится хрупким пластик, резина и изоляция, отстают клеевые швы, со временем трескается покрытие торпедо. Этот факт важен, если вы собираетесь пользоваться автомобилем многие и многие годы.

– От экстремальной жары часто страдает нестандартное оборудование: тюнинговые детали отделки, кожа, которой оклеено торпедо, подиумы громкоговорителей.

– Реальную опасность в жару представляют некоторые виды багажа. Перегревшиеся в закрытой машине бутылки с газированными напитками могут просто взорваться – как и зажигалки или аэрозольные баллончики. Плавятся, деформируются пластиковые аксессуары, посуда, коробки, корпуса аудиоаппаратуры, “текут” батарейки.

Самый эффективный способ избежать перегрева автомобиля летом – парковать его в тени

Что делать?

– Самое простое – не оставлять машину на солнце. Парниковый эффект в остекленном салоне повышает температуру на десятки градусов. Лучше пройти от запаркованной в тени машины до цели лишнюю сотню метров, чем потом вернуться в салон, нагретый до температуры сауны. При парковке на длительное время учитывайте, что тень двигается вместе с солнцем.

– В оставленной на жаре машине оставляйте приоткрытыми окна, желательно – с противоположных сторон, чтобы в кузове получался сквозняк. Это очень эффективный способ.

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– Используйте какого-либо рода шторки или экраны на окна, препятствующие попаданию солнечных лучей в салон и возникновению парникового эффекта. На худой конец подойдут даже газеты, прижатые открывающимися стеклами или противосолнечными козырьками.

Машину, оставленную на ярком солнце, желательно периодически проветривать, чтобы детали салона не нагревались до критических отметок

– Для защиты от солнца используйте чехол-накидку на автомобиль. Ткань должна быть светлая и по возможности – дышащая. Нельзя, чтобы чехол был мокрым. Нежелательно, чтобы он ерзал по машине на ветру, “матируя” лак и краску – в идеале тент вообще не должен касаться ЛКП.

– Самые уязвимые места салона – прежде всего торпедо, закрывайте от солнца “персонально”, вплоть до подручных средств: газетой, носовым платком, пледом.

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– Если в багажнике седана, простоявшего на жаре несколько часов, были оставлены газированные напитки, нужно открывать крышку медленно, задержав ее в приоткрытом состоянии на несколько секунд. При резкой смене давления в закрытом объеме тара может не выдержать и взрывообразно разрушиться.

Чехол для кузова должен быть сделан из дышашей ткани, также нельзя, чтобы он интенсивно терся о кузов

– На летний период или при парковке на жаре забирайте из салона и багажника уязвимые для жары вещи – аптечку с лекарствами, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, естественно, продукты.

Совет «Авто24»

Озадачившись проблемой, как уберечь автомобиль от жары, не делайте из этого культа. Если вы живете в южной части страны и часто паркуетесь на открытой местности, у вас наверняка есть чехол-накидка, а если ваши длительные “дневки” на жаре – явление случайное, разовое, то большой беды автомобилю солнце не причинит.

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