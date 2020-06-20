Жара с каждым летом злее и злее, и прохлада в салоне – уже не роскошь, а вопрос безопасности и выживания. К сожалению, кондиционерами укомплектованы далеко не все машины, которыми мы пользуемся.

Возможна ли установка кондиционера в авто своими руками? Ответим сразу – да, это вполне реально. Хотя требует определенных усилий. Начать надо с того, что есть два варианта поселить вожделенную кнопку АС на торпедо: сделать это своими руками или обратиться к услугам профессионалов. Отметим, что обойтись стопроцентно без участия профи не удастся.

Несколько компаний в мире производят комплекты для оборудования кондиционером воздуха легковых авто и микроавтобусов. Компонентов на самом деле немного.

На какую модель можно установить кондиционер

Установка кондиционера возможна в принципе в любой автомобиль, независимо от того, была заводская версия этой модели с “кондишеном”, или нет. Например, в Киеве еще десять лет назад несколько СТО брались за установку охладителя воздуха хоть в “Жигулях”, а в развитых странах Европы распространена такая услуга, как установка кондиционера в ретроавтомобиль. Причем возможна так называемая стелс-инсталляция, когда оригинальный интерьер раритета не нарушается.

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Цена установки кондиционера в автомобиль очень зависит от уровня мастерской, которая берется за эту работу. Если вы хотите, чтобы все было красиво, нужно приготовить около $800 – 1000. Сама работа по инсталляции стоит не менее $200, плюс стоимость оборудования.

Это немалая сумма, поэтому стоит рассмотреть другой вариант. Можно установить все компоненты охладителя воздуха самостоятельно, а затем обратиться в специализированную мастерскую, где загерметизируют систему и заправят ее хладагентом. Правда, придется быть очень кропотливым, так как соблюсти главное требование – надежную герметичность системы – очень непросто, и об этом следует заботиться еще на этапе монтажа компонентов.

Большинство моделей, которые сейчас эксплуатируются в Украине, имеют версию с кондиционером, поэтому подобрать к ним компоненты и установить их не очень трудно.

Подбор и цена комплекта

Результат и сложность работы зависит от того, насколько удачно будет подобран комплект. Здесь есть несколько вариантов:

Купить универсальный комплект от специализированных производителей систем кондиционирования. Стоит такой – в зависимости от производителя и модели авто – около $700 – 900.

Купить комплект от специализированных производителей, предназначенный специально для вашей модели авто. Это касается не всех моделей, но при желании можно найти комплект не только для народного Lanos'а, а даже для ВАЗ-2106 и “Нивы” - такие в свое время тоже выпускались. Цена примерно такая же, хотя зависит от распространения модели.

Приобрести подержанный комплект от вашей модели с “разборки”. Конечно, надо выбирать как можно более нового донора, чтобы вскоре не пришлось ремонтировать установленную систему. Это самый дешевый вариант, причем с таким комплектом (как и в предыдущем случае) часто удается сэкономить и на установке.

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Благодаря недавнему нашествию “евроблях” приобрести подержанный комплект оборудования для кондиционирования воздуха в салоне вполне реально

Советы по установке кондиционера своими руками

Не стесняйтесь подглядывать технические решения у заводских конструкторов или коллег-любителей.

Используйте как можно больше фабричных комплектующих от аналогичных машин или систем, даже если речь идет о второстепенных деталях – креплениях, кронштейнах, трубопроводах.

Предусматривайте возможность демонтажа и замены устанавливаемых деталей – возможно, с первого раза вы в чем-то ошибетесь и вам придется переделывать определенный узел.

Прислушайтесь к советам профессионалов по комплектации, возможно, некоторые детали вашего компьютера надо покупать непременно новыми.

Также следует иметь в виду, что почти всегда придется докупить немного больше, чем комплект собственно кондиционера. Например, речь идет о другом радиаторе охлаждения двигателя и его вентиляторе, некоторых воздуховодах, проводах и прочем.

Рекомендация Авто24

Начинать такую довольно объемную работу есть смысл, только если вы по какой-то причине еще надолго будете привязаны к вашей машине: скажем, она еще почти новая, уникальная по происхождению или эксплуатационным характеристикам и тому подобное. И перед началом работ ознакомьтесь с опытом ваших предшественников – тех, кто уже провел подобный апгрейд на аналогичной модели автомобиля. В остальных случаях лучше подыскать машину с кондиционером.

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