Спека щороку зліша і зліша, і прохолода в салоні – вже не розкіш, а питання безпеки і виживання. На жаль, кондиціонерами укомплектовані далеко не всі автомобілі, якими ми користуємося.

Чи можливе встановлення кондиціонера в авто своїми руками? Відповімо відразу – так, це цілком реально. Хоча вимагає певних зусиль. Почати треба з того, що є два варіанти поселити жадану кнопку АС на торпедо: зробити це своїми руками або звернутися до послуг професіоналів. Зазначимо, що обійтися стовідсотково без участі профі не вдасться.

Декілька компаній у світі виробляють комплекти для обладнання кондиціонером повітря легкових авто та мікроавтобусів. Компонентів насправді небагато.

На яку модель можна встановити кондиціонер

Встановлення кондиціонера можливе в принципі до будь-якого автомобіля, незалежно від того, чи була заводська версія цієї моделі з “кондишеном”, чи ні. Наприклад, у Києві ще десять років тому кілька СТО бралися за інсталяцію охолоджувача повітря хоч до “Жигулів”, а в розвинених країнах Європи поширена така послуга, як встановлення кондиціонера у ретро-автомобіль. Причому можлива так звана стелс-інсталяція, коли оригінальний інтер’єр раритету не порушається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що краще: клімат-контроль чи кондиціонер

Ціна встановлення кондиціонера в автомобіль дуже залежить від рівня майстерні, яка береться за цю роботу. Якщо ви хочете, щоб все було гарно, треба приготувати близько $800 - 1000. Лише робота з інсталяції коштує не менше $200, плюс вартість обладнання.

Це чимала сума, тому варто розглянути інший варіант. Можна встановити усі компоненти охолоджувача повітря самостійно, а потім звернутися до спеціалізованої майстерні, де загерметизують систему і заправлять її хладагентом. Щоправда, доведеться бути дуже ретельним, адже дотриматись головної вимоги – надійної герметичності системи дуже непросто, і про це слід дбати ще на етапі монтажу компонентів.

Більшість моделей, що експлуатується зараз в Україні, мають версію з кондиціонером, тому підібрати до них компоненти і встановити їх не дуже важко.

Підбір і ціна комплекту

Результат і складність роботи залежить від того, наскільки вдало буде підібрано комплект. Тут є кілька варіантів:

Придбати універсальний комплект від спеціалізованих виробників систем кондиціонування. Коштує такий – в залежності від виробника і моделі авто – близько $700 – 900.

Придбати комплект від спеціалізованих виробників, призначений спеціально для вашої моделі авто. Це стосується не всіх моделей, але за бажання можна знайти комплект не тільки для народного Lanos’а, а навіть до ВАЗ-2106 або “Ниви” - такі свого часу теж випускалися. Ціна приблизно така ж, хоча залежить від поширення моделі.

Придбати вживаний комплект від вашої моделі з “розборки”. Звісно, треба вибирати якомога новішого донора, аби незабаром не довелося ремонтувати встановлену систему. Це найдешевший варіант, причому з таким комплектом (як і в попередньому випадку) часто вдається зекономити і на інсталяції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як охолодити автомобіль у спеку без кондиціонера

Завдяки нещодавньому нашестю “євроблях” придбати вживаний комплект обладнання для кондиціонування повітря в салоні цілком реально

Поради щодо встановлення кондиціонера своїми руками

Не соромтеся підглядати технічні рішення у заводських конструкторів або колег-аматорів.

Використовуйте якомога більше фабричних комплектуючих від аналогічних машин або систем, навіть якщо йдеться про другорядні деталі – кріплення, кронштейни, трубопроводи.

Передбачайте можливість демонтажу і заміни встановлюваних деталей – можливо, з першого разу ви у чомусь помилитеся і вам доведеться переробляти певний вузол.

Прислухайтеся до порад професіоналів щодо комплектації, можливо, деякі деталі до вашої системи треба купувати неодмінно новими.

Також слід мати на увазі, що майже завжди доведеться докупити дещо понад комплект власне кондиціонера. Наприклад, йдеться про інший радіатор охолодження двигуна та його вентилятори, деякі повітропроводи, дроти та інше.

Рекомендація Авто24

Розпочинати таку доволі об’ємну роботу є сенс тільки якщо ви з якоїсь причини ще надовго будете прив’язані до вашої машини: скажімо, вона ще майже нова, унікальна за походженням або експлуатаційними характеристиками тощо. І перед початком робіт ознайомтесь із досвідом ваших попередників – тих, хто вже провів подібний апгрейд на аналогічній моделі автомобіля. В іншому випадку краще придбати авто зі встановленим кондиціонером.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автомобіль якого кольору нагрівається на сонці сильніше