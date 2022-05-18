Несколько часов в очереди могут стать тяжелым испытанием для энергичных граждан. Но пребывание в замкнутом пространстве автомобиля не значит, что вы на полдня выпадаете из жизни – живите и используйте эти часы для чего-нибудь полезного.

К счастью, на дворе почти лето и длительное пребывание в автомобиле может быть более или менее комфортным без принятия дополнительных мер в виде теплой одежды или работы отопителя.

Во многих случаях первые несколько часов очередь не двигается: все ждут привоза горючего.

Поэтому прежде всего, не относитесь заранее к стоянию в очереди как к наказанию, положительное настроение с самого начала – залог того, что вы не проживете эти часы зря. Журналисты ”Авто 24” делятся опытом стояния в очереди на АЗС, первые уроки которого были извлечены еще в эпоху топливного дефицита начала 1990-х (который мы, кстати, благополучно пережили).

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Самообразование. Возьмите с собой книгу или закачайте в телефон что-нибудь полезное – аудиокнигу или, например, подкасты на историческую тему.

Позвоните близким – родителям, родным, друзьям, всем тем, кто дорог вам, но на разговоры с кем вечно “нет времени”. Будьте готовы, что не все абоненты сию минуту смогут разделить с вами радость общения, но все равно каждый получит позитив от вашего звонка.

Возьмите с собой детей. Многие из нас из-за занятости работой очень мало общаются с собственными детьми, и на самом деле это большая проблема. Между тем, несколько часов (как бы случайных!) вынужденного сидения в автомобиле могут помочь узнать что-то новое о вашем наследнике – и дадут возможность лучше понимать его. Однако, будьте готовы, что ваше чадо может заскучать, поэтому нужно заранее продумать темы интересных разговоров.

Стояние в очереди за топливом – хороший случай пообщаться с близкими в спокойной обстановке

Работайте. Если род ваших занятий позволяет работать удаленно – почему бы не делать это из салона авто? Отвечайте на емейлы, создавайте планы, инструктируйте подчиненных. Даже если в автомобиле нет розетки 220 В, можно приобрести конвертер, который превращает 12 вольт бортовой сети автомобиля в 220 В переменного тока – чтобы включить в него непосредственно ноутбук.

Уберитесь в салоне. Хлопотать по хозяйству возле машины, натирая стекло, бамперы и шины на виду у всей очереди может и не стоит. Но навести порядок в бардачке, очистить стекла изнутри или натереть пластик интерьера полиролем – почему бы нет? А если заранее приобрести чистящее средство, то можно между делом и старые пятна с обивки удалить.

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Да, к некоторым способам полезного времяпрепровождения в очереди надо будет подготовиться – что-то взять в машину, что-то приобрести, что-то обдумать. Собственно, это нормально, ведь ни один значительный результат в человеческой деятельности не может быть достигнут без планирования и инвестиций.

Большой ноутбук помещается перед рулем с определенными сложностями, но работать можно, хотя и без особого комфорта.

Чого не стоит делать

Читать новости. У вас и так много оснований для волнений и негатива: дефицит горючего, потеря времени в очереди, проблемы по работе, кто-то лезет вне очереди… А за рулем лучше сохранять душевное равновесие.

Дремать . Во-первых, можно легко проспать свое место в очереди, а во-вторых, это небезопасно. Разбуженные вдруг клаксонами стоящих позади машин, вы можете, подтягиваясь в очереди, спросонок неаккуратно тронутся вперед и создать мини-ДТП.

Ссориться. Очередь как специфический микросоциум часто провоцирует людей на конфликты. Не стоит вмешиваться в них, ведь даже в случае “победы” в конфликте это в конце концов оставляет в сознании негативный эмоциональный след. Тем более, во время войны это может быть опасно из-за наличия оружия на руках у многих граждан.

На последних метрах перед бензоколонками надо оставить все другие дела, кроме вождения: здесь уже тесно и нужно быть внимательным.

Рекомендация “Авто 24”

Самое главное – вставать в очередь с положительным настроением. То есть надо заранее иметь в запасе интересное дело, которым вы хотели бы заниматься, но что-то вам всегда мешало в этом. Это может быть любой пустяк, вплоть до ревизии фонотеки автомобиля (вероятно, некоторые диски/флешки вы давным-давно не слушали) или очистка папок с фото в вашем телефоне. За интересным занятиям время проходит быстрее.

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