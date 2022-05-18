Кілька годин у черзі можуть стати тяжким випробуванням для енергійних осіб. Але перебування у замкненому просторі автомобіля не значить, що ви на півдня випадаєте з життя – живіть і використовуйте ці години для чогось корисного.

На щастя, на дворі майже літо і тривале перебування в автомобілі може бути більш-менш комфортним без вжиття додаткових заходів у вигляді нагромадження теплого одягу або роботи опалювача.

В багатьох випадках перші кілька годин черга не рухається: усі чекають привезення пального.

Тому перш за все, не ставьтесь заздалегідь до стояння у черзі як до каторги, позитивний настрій від самого початку – запорука того, що ви не змарнуєте ці години. Журналісти ”Авто 24” діляться досвідом стояння у черзі на АЗС, перші уроки якого були отримані ще в епоху паливного дефіциту початку 1990-тих (який ми, до речі, благополучно пережили).

Читайте також: Дефіцит пального: як економити бензин у місті

Самоосвіта . Візьміть з собою книжку або закачайте у телефон щось корисне – аудіокнигу або, наприклад, підкасти на історичну тему.

Зателефонуйте близьким – батькам, рідним, друзям, всім тим, хто дорогий вам, але на розмови з ким вічно “немає часу”. Будьте готові, що не всі абоненти тієї ж хвилини зможуть розділити з вами радість спілкування, але все одно кожен отримає позитив від вашого дзвінка.

Візьміть з собою дітей. Багато хто з нас через зайнятість роботою дуже мало спілкується з власними дітьми, і насправді це велика проблема. Між тим, кілька годин неначе випадкового вимушеного сидіння в автомобілі може допомогти дізнатися щось нове про ваше чадо – і краще розуміти його. Проте, будьте готові, що ваш нащадок може занудитися, тож треба завчасно продумати теми для цікавих розмов.

Стояння у черзі за пальним – добра нагода поспілкуватися з близькими людьми у спокійній обстановці

Працюйте. Якщо ваша робота дозволяє працювати віддалено – чому б не робити це з салону авто? Відповідайте на пошту, створюйте плани, проінструктуйте підлеглих. Навіть якщо в автомобілі немає розетки 220 В, можна придбати конвертер, який перетворює 12 вольт бортової мережі автомобіля на 220 в перемінного струму – щоб увімкнути у нього безпосередньо ноутбук.

Приберіть в салоні. Клопотати “по господарству” біля машини, натираючи скло, бампери та шини у черзі може і не варто. Але навести лад у бардачку, почистити вікна зсередини або натерти пластик інтер’єру поліролем – чому б ні? А якщо заздалегідь придбати засіб для чищення сидінь, то можна між ділом і застарілі плями з оббивки видалити.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

Так, до деяких способів корисного проведення часу у черзі треба буде підготуватися – щось узяти в машину, щось придбати, щось обдумати. Власне, це нормально, адже жоден значний результат у людській діяльності недосяжний без планування та інвестицій.

Великий ноутбук поміщається перед кермом з певними складнощами, але працювати можна, хоча й без особливого комфорту.

Чого не варто робити

Читати новини. У вас і так багато підстав для хвилювань та негативу: дефіцит пального, втрата часу у черзі, проблеми по роботі, хтось лізе поза чергою… А за кермом краще зберігати рівновагу.

Дрімати. По-перше, можна легко проспати своє місце у черзі, а по-друге, це небезпечно. Розбуджені раптом клаксонами машин, що стоять позаду, ви можете, підтягуючись у черзі, зі сну неакуратно зрушити вперед і створити міні-ДТП.

Сваритися. Черга як специфічний мікро-соціум часто провокує людей на конфлікти. Не варто втручатися у них, адже навіть у випадку “перемоги” у конфлікті це врешті-решт залишає у свідомості негативний емоційний слід. Тим більше під час війни це може бути небезпечним через наявність зброї на руках у багатьох громадян.

На останніх метрах перед бензоколонками треба залишити усі інші справи, крім керування автомобілем: тут уже тісно і треба бути уважним

Рекомендація “Авто 24”

Найголовніше – вставати у чергу з позитивним настроєм. Тобто треба заздалегідь мати у запасі цікаву справу, якою б ви хотіли займатися, але щось вам завжди заважало у цьому. Це може бути будь-яка дрібниця, аж до ревізії фонотеки автомобіля (певно, деякі диски/флешки ви давним-давно не слухали) або очищення папок з фото у вашому телефоні. За цікавим зайняттям час проходить швидше.

Читайте також: Як економити бензин в умовах війни