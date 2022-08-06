Реальна ємність паливного бака тепер важлива не лише для з’ясування точності лічильників на АЗС. У пору певних проблем з пальним багатьом водіям потрібно точно знати, скільки бензину чи дизпалива він може прийняти на борт. Між тим, паспортні дані щодо місткості бака майже завжди неточні.

Як показує досвід, у заводській документації майже завжди вказана занижена ємність паливного бака. Але з іншого боку, майже ніхто з водіїв ніколи не спустошує свій бак до нуля. Навіть славнозвісна “лампочка”, засвітившись, в реальності не говорить про те, що бензину немає і машина ось-ось стане. Насправді “на лампочці” – тобто “на нулі”, в залежності від моделі, можна проїхати від 50 до 150 км.

Сучасні бензобаки нечасто мають правильну геометричну форму, тому з його наповненням “під корок” все не так просто.

Додайте сюди ще традиційно приблизні показання приладу залишку пального, особливо у навколонульовій зоні шкали. Одне слово, міркування про ємність бака дуже умовні. І тим не менш, знати максимальну цифру небайдужому водієві буває дуже корисно.

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Чому виробник вказує менший об’єм бака

Достеменно мотивів тих чи інших дій автовиробника ніхто за межами їхніх офісів не знає. Але зрозуміло, що паспортна цифра – це та кількість літрів, які можна заправити в машину на АЗС без додаткових хитрощів. Тобто які гарантовано можна залити в порожній бак.

У приливах, опуклостях та заглибленнях бака є чимало можливостей для накопичення повітря, яке заважає заповненню ємності пальним.

Виходить, у паспортних даних вказується розрахункова цифра – та, яку конструктори планували отримати як мінімально прийнятну для даної моделі. А решта об’єму, який має всередині бак, певно, технологічна. Цей додаток утворився попутно, коли інженери прибудовували на бак горловину, кріплення, організовували “майданчики” для розташування помпи, датчиків та інших пристроїв.

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Звідки додатковий об’єм бака

Справа перш за все у тому, що паливні баки сучасних легковиків давно вже не мають правильної просторової фігури. Завдяки технологіям формування пластику виробничники навчилися виготовляти ємності складної форми, яка дозволяє вписувати цю тару у найзаповітніші закутки автомобіля. Бак повторює усі вигини під днищем автомобіля, “заповнює” собою ніші біля колісних арок та під заднім сидінням.

Версії моделі з приводом 4х4 нерідко мають менший бензобак, ніж моноприводні – дається взнаки сусідство з додатковими агрегатами.

Простір автомобіля тепер використовується раціональніше, натомість баки отримали складний рельєф, перш за все горішньої поверхні. І в цих заглибленнях та опуклостях утворюється місце для накопичення повітря, яке заважає швидкому наповненню бака рідиною. Якщо дуже постаратися, ці “бульби” можна заповнити паливом.

Крім того, помітну порцію пального – від 1 до 2 літрів – може вмістити заливна горловина бака, яка у сучасних моделей сягає довжини 0,5 – 0,8 м. Але про те, як “збільшити” об’єм штатного бака, варто поговорити окремо.

Паспортна і реальна ємність бака деяких моделей

Автомобіль Штатна ємність бака Додаткові літри ЗАЗ Lanos 48 5 Renault Logan 50 19 Renault Duster (4х4 і 4х2) 50 15 Skoda Octavia A5 55 14 Skoda Fabia 45 5 VW Passat B7 універсал 70 5 VW Passat B8 універсал 66 9 KIA Sportage 62 8 ВАЗ-2109 43 5

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Інженери не радять наповнювати паливний бак “під зав’язку”. Це може призвести до кількох неприємностей, як дрібних типу запаху пального, так і більш серйозних, – аж до заміни недешевих деталей (наприклад, фільтра-адсорбера). Ну а коли вже потреба “втрамбувати” паливо вкрай необхідна, робіть це безпосередньо перед далекою поїздкою, щоб рівень бензину або дизеля у баку почав відразу падати.

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