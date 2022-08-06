Реальная емкость топливного бака теперь важна не только для выяснения точности счетчиков на бензоколонках АЗС. В силу определенных проблем с топливом многим водителям нужно точно знать, сколько бензина или дизтоплива он может принять на борт. Между тем паспортные данные касательно емкости бака почти всегда неточные.

Как показывает опыт украинских автомобилистов, в заводской документации почти всегда указана заниженная емкость топливного бака. Но с другой стороны, почти никто из водителей никогда не опустошает свой бак до нуля. Даже пресловутая "лампочка", засветившись, в реальности не говорит о том, что бензина нет и машина вот-вот станет. На самом деле "на лампочке" - то есть "на нуле", в зависимости от модели, можно проехать от 50 до 150 км.

Современные бензобаки редко имеют правильную геометрическую форму, поэтому с его наполнением "под пробку" все не так просто.

Добавьте сюда еще обычно примерные показания прибора уровня горючего, особенно в околонулевой зоне шкалы. Словом, рассуждения о емкости бака очень условны. И тем не менее, знать максимальную цифру неравнодушному водителю бывает очень полезно.

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Почему производитель указывает меньший объем бака

Точно мотивов тех или иных действий автопроизводителя никто за пределами их офисов не знает. Но понятно, что паспортная цифра – это то количество литров, которые можно заправить в машину на АЗС без дополнительных ухищрений. То есть, которые гарантированно можно залить в пустой бак.

В приливах, выпуклостях и углублениях бака есть немало возможностей для накопления воздуха, мешающего заполнению емкости топливом.

Выходит, в паспортных данных указывается расчетная цифра – та, которую конструкторы планировали получить как минимально приемлемую для данной модели. А остальные объемы, которые имеются внутри бака, очевидно, технологические. Эта прибавка образовалась попутно, когда инженеры пристраивали на бак горловину, крепеж, организовывали "площадки" для расположения насоса, датчиков и других устройств.

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Откуда дополнительный объем бака

Дело прежде всего в том, что топливные баки современных легковушек давно уже не выглядят как правильная пространственная фигура. Благодаря технологиям формирования пластика производственники научились изготавливать емкости сложной формы, позволяющей вписывать эту тару в самые укромные уголки автомобиля. Бак повторяет все изгибы под днищем автомобиля, заполняет собой ниши у колесных арок и под задним сиденьем.

Версии модели с приводом 4х4 нередко имеют меньший бензобак, чем моноприводные – сказывается соседство с дополнительными агрегатами.

Пространство автомобиля теперь используется более рационально, а баки получили сложный рельеф, прежде всего верхней поверхности. И в этих углублениях и выпуклостях образуется место для накопления воздуха, мешающего быстрому наполнению бака жидкостью. Если очень постараться, эти "пузыри" можно заполнить топливом.

Кроме того, заметную порцию горючего – от 1 до 2 литров – может вместить заливная горловина бака, которая у современных моделей достигает длины 0,5 – 0,8 м. Но о том, как "увеличить" объем штатного бака, стоит поговорить отдельно, что мы и сделаем в следующей статье.

Паспортная и реальная емкость бака некоторых моделей

Автомобиль Штатная емкость бака Дополнительные литры ЗАЗ Lanos 48 5 Renault Logan 50 19 Renault Duster (4х4 и 4х2) 50 15 Skoda Octavia A5 55 14 Skoda Fabia 45 5 VW Passat B7 универсал 70 5 VW Passat B8 универсал 66 9 KIA Sportage 62 8 ВАЗ-2109 43 5

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А вообще инженеры – и мы вместе с ними – не советуют наполнять топливный бак "под завязку". Это может привести к нескольким неприятностям, как мелким типам запаха горючего, так и более серьезным, вплоть до замены недешевых деталей (например, фильтра-адсорбера). Ну а когда уже потребность "утрамбовать" топливо крайне актуальна, делайте это непосредственно перед дальней поездкой, чтобы уровень бензина или дизеля в баке начал сразу падать.

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