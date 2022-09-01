Жительница Киевской области обманула более 80 человек на схеме с горючим.

Правоохранители сообщили о подозрении жительнице Киевской области, которая с марта организовала мошенническую схему по продаже бензина и дизельного горючего и обманула людей более чем на 4 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном полицией области на своей странице в сети Facebook.

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“С марта 28-летняя женщина организовала мошенническую схему продажи дизельного топлива и бензина, а именно осуществляла закупку у поставщика в больших объемах. Впоследствии злоумышленница постепенно перестала предоставлять товар заказчикам, получив оплату за горюче-смазочные материалы”, – говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, мошенница успела обмануть граждан более чем на 4 миллиона гривен.

Созданная ею схема работала просто. По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова, клиенты соблазнялись заниженной ценой товара, заказывали топливо тоннами, платили средства, но в конце концов оставались ни с чем, ведь “злоумышленница только кормила обещаниями как заказчиков, так и поставщиков”.

Таким образом, жительница села Новоселки Вышгородского района обманула более 80 человек на сумму более 4 млн гривен, говорят в полиции.

По факту мошенничества следователи Вышгородского РУП совместно с коллегами Броварского РУП при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрениях в 83-х эпизодах по ч.1,2,3 ст.190 УК. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании правонарушительницы меры пресечения.

Полиция проверяет ее на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Киевской и других областей Украины.