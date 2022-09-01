Жителька Київщини ошукала понад 80 людей на схемі із пальним.

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Київської області, яка з березня організувала шахрайську схему з продажу бензину й дизельного пального й ошукала людей більше, ніж на 4 млн грн. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому поліцією області на своїй сторінці в мережі Facebook.

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«З березня 28-річна жінка організувала шахрайську схему з продажу дизельного пального й бензину, а саме здійснювала закупівлю в постачальника у великих обсягах. Згодом зловмисниця поступово перестала надавати товар замовникам, отримавши оплату за паливно-мастильні матеріали», – сказано у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, шахрайка встигла ошукати громадян на понад 4 мільйони гривень.

Створена нею схема працювала просто. Зі слів очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, клієнти спокушалися заниженою ціною товару, замовляли пальне тоннами, платили кошти, але зрештою лишалися ні з чим, адже «зловмисниця тільки годувала обіцянками як замовників, так і постачальників».

Таким чином жителька села Новосілки Вишгородського району ошукала більше 80 людей на суму понад 4 млн гривень, кажуть у поліції.

Тож за фактом шахрайства слідчі Вишгородського РУП спільно з колегами Броварського РУП за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозри у 83-х епізодах за ч.1,2,3 ст.190 ККУ. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання правопорушниці запобіжного заходу.

Поліція перевіряє її на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території Київської й інших областей України.