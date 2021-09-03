Государственная таможенная служба Украины сообщает о новой мошеннической схеме. В социальных сетях появились фейковые страницы, якобы сотрудников таможни. Они предлагают приобрести конфискованную авто мототехнику по сниженным ценам.

В ведомстве призвали украинцев быть особенно осторожными и не доверять мошенникам. Также в Гостаможни призвали пользоваться только информацией из официальных источников, чтобы не попасть в руки к аферистам.

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Таможенники отметили, что государственные исполнители имеют право распоряжаться конфискованным имуществом только после решения суда. Закон Украины предусматривает реализацию конфискованного имущества путем проведения электронных торгов. Конфискат выставляют на продажу на сайте сетами.

Кроме того, товары, которые перешли в распоряжение государства и будут переданы на реализацию можно посмотреть на портале ProZorro в разделе Продажи (имущество). Информация о переданном на реализацию имуществе публикуется и на сайте Государственной таможенной службы.