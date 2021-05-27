Сегодня на рынке продается огромное количество автомобилей с пробегом. Однако, когда дело доходит до покупки – попытка найти ухоженный, хорошо обслуженный автомобиль становится настоящей головной болью.

Одна из главных проблем рынка подержанных автомобилей – покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы с подержанными авто. Некоторые подержанные автомобили могут отлично смотреться внешне, однако при детальной проверке обнаруживается множество скрытых дефектов. А это в будущем неизбежно приведет к неожиданному и дорогостоящего ремонту.

Исходя из отчета carVertical, наиболее распространены следующие виды мошенничества при покупке подержанного автомобиля:

Разберем эти причины более детально:



1. Автомобиль был поврежден в ДТП

Поскольку трафик в городах становится все плотнее – водители все чаще попадают в ДТП. Исследование, проведенное компанией carVertical, показало, что почти треть (31%) всех автомобилей, проверенных через эту платформу, получали повреждения в авариях.

При выборе автомобиля рекомендуется проверить прорезы между элементами кузова. Если они сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт. Недобросовестные продавцы и мошенники пытаются скрыть такие дефекты, поэтому покупателю необходимо тщательно осмотреть элементы кузова вблизи.

Также надо померить специальным прибором (толщиномером) толщину краски. Если на какой – то части кузова слишком толстый слой лакокрасочного покрытия – значит, эта часть ремонтировалась.

2. Скрученный пробег

В исследовании carVertical каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Мошенничество с пробегом очень распространено среди нечистых на руку дельцов, которые импортируют подержанные авто и пытаются продать их с заниженными показателями одометра. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях.

Разовая коррекция одометра – дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%. И даже больше – для особо желанных вариантов авто.

Отмотанный пробег обнаружить довольно несложно. Износ некоторых элементов автомобиля может говорить сама за себя. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег – небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

Проверить пробег авто можно с помощью специального сервиса

3. Краденый автомобиль.

Покупка угнанного автомобиля – это, пожалуй, худшее, что может случиться с покупателем автомобиля. Обычно в таком случае у злополучных новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто – нереально. За последние 12 месяцев компания carVertical идентифицировала несколько сотен краденых автомобилей.

4. Автомобиль использовался как такси (или сдавался в прокат)

Некоторые водители даже не подозревают, что их автомобиль ранее использовался как такси или его сдавали в аренду. Такие машины, как правило, имеют большой пробег и уже достаточно изношены. Да и обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

В прошлом году при проверках историй автомобилей с помощью carVertical было обнаружено около двух тысяч автомобилей, которые ранее эксплуатировались как такси или сдавались в прокат. Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но особо шустрые дельцы могут даже перекрасить автомобиль. Отчет о проверке истории автомобиля – гораздо более надежное решение для обнаружения таких автомобилей. Которых, безусловно, лучше избегать при покупке.

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5. Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям подержанных авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это достаточно большой соблазн. Если цена слишком хороша, чтобы быть правдивой, покупателю стоит особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках. На первый взгляд, такой вариант может выглядеть очень привлекательно, но на практике может оказаться, что автомобиль пригнан из-за границы и у него скручен пробег, или имеет серьезные скрытые дефекты. Как следствие – покупателю лучше сразу остановиться и поискать другой автомобиль.

Однако, низкая цена не обязательно является признаком мошенничества. Иногда людям нужно срочно продать машину по тем или иным причинам. Хотя в большинстве случаев низкая цена – это весомый повод для проверки истории автомобиля в интернете. Результаты проверки помогут выявить причину, почему цена такая низкая.

Высновок Авто24

Приобрести надежный автомобиль с пробегом – непростая задача. Однако, используя онлайн-сервис проверки истории автомобиля, покупатели могут увидеть реальную картину – как в прошлом эксплуатировался автомобиль. И избежать распространенных мошеннических схем. Конечно, покупателю подержанного авто не стоит быть легковерным – это поможет избежать обмана. Что в будущем может предотвратить от значительных непредвиденных расходов.

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Методология исследования

Исследование самых распространенных видов мошенничества при покупке подержанных авто было проведено компанией carVertical с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Сервис проверки истории автомобиля carVertical собирает огромное количество информации о отдельных автомобилях, включая записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных автомобилей во многих странах. Поэтому, все эти источники были использованы для данного исследования.

Выборка данных: было проанализировано более 1 миллиона отчетов об истории автомобилей.

Страны: это исследование было проведено с использованием данных из Хорватии, Чешской Республики, Болгарии, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Бельгии, Беларуси, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Украины, Сербии, Словакии, Словении и Швеции.