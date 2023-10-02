Стеклоочистители Bosch не зря пользуются заслуженной популярностью у автовладельцев: каждая модель этого изделия перед запуском в серийное производство тестируется в максимально экстремальных условиях.

Только на первый взгляд кажется, что стеклоочистители – простой продукт, состоящий из корпуса и резинки. На самом деле эта деталь выполняет огромную работу, которая имеет существенное значение для безопасности вождения.

За период эксплуатации каждый стеклоочиститель выполняет более 750 тысяч рабочих циклов, очищая площадь около 80 футбольных полей. И это в неблагоприятных погодных условиях – дождь, ливень, град, снег или во время налипания льда и мокрого снега.

Также интересно ультразвуковые датчики 6 поколения Bosch вышли на рынок

Именно поэтому стеклоочистители Bosch перед тем, как пойти в серию, подтверждают свою эффективность с помощью ряда тестирований. Для этого инженеры компании испытывают их с использованием специальных приборов.

Испытания в лаборатории Bosch делятся на четыре категории: эффективность очистки, воздействие окружающей среды, испытания на нагрузку и долговечность.

Эффективность очистки тестируется на испытательном стенде, повторяющем ветровое стекло автомобиля. На нем имитируются всевозможные дорожные и погодные условия.



Сначала наблюдают за качеством очистки. Производительность стеклоочистителей оценивается по нескольким показателям. Тест-инженеры следят за формированием полос или разводов на ветровом стекле, остатках воды или любых других следов, оставленных стеклоочистителями.

В акустической лаборатории проверяется вся система стеклоочистителей, чтобы свести к минимуму любые скрипы, вибрацию или шумы при очистке ветрового стекла. Цель – повысить комфорт в автомобиле путём уменьшения нежелательных звуков.

В аэродинамической трубе или на испытательном треке эксперты также проверяют, сохраняют ли стеклоочистители контакт с ветровым стеклом даже на высоких скоростях, обеспечивая их эффективность во время быстрой езды.

Но это еще не всё. Стеклоочистители Bosch также проходят испытания в экстремальных условиях. Прежде всего, обращают внимание на их стойкость к солнечному свету. На стеклоочистители поступает чрезмерное излучение ультрафиолета в течение длительного времени. После этого и влияния высоких температур проверяется упругость резины стеклоочистителя и ее функциональность.

Кстати говоря как выбирать стеклоочистители для авто

Но ведь стеклоочистители должны вытирать стекло от влаги, и не всегда это чистая вода! Поэтому следующим этапом тестирования становится их использование в солевом растворе. При этом проверяется стойкость стеклоочистителей и их составляющих к коррозии.

Далее в испытательном центре Bosch стеклоочистители проходят многочисленные циклические испытания при различных температурах, начиная от очень низких до очень высоких. Тесты считаются успешными, если в резине стеклоочистителя нет трещин, деформаций и значительной потери качества очистки.

В северных регионах, да и в Украине, стеклоочистители подвергаются сильной нагрузке. И для этого существуют испытания на замерзание при температурах -20°C, а также на снежную и ледовую нагрузку. А дальше в лаборатории Bosch проверяют долговечность: существует специальное испытание на выносливость, имитируя 750 000 циклов протирания.

Прочность других элементов стеклоочистителей (кроме резины), например корпусов или адаптеров, проверяется другими специализированными тестами.

Но существует еще и скрытая угроза для стеклоочистителей. Она заключается в очистителях и химикатах, которые могут попасть на лобовое стекло автомобиля. На стеклоочистители наносят различные агрессивные химические вещества, после чего они анализируются под микроскопом, чтобы определить, остались ли следы химических веществ.

Только тогда, когда все требования испытания выполнены, а результат очистки безупречен, резинки или щетки стеклоочистителя одобряются для производства под брендом Bosch. Цель тестов состоит в том, чтобы стеклоочистители были эффективными в течение всего срока службы.

Также интересно как ремонтировать стеклоочистители и стоит ли это делать

Почему стеклоочистителям Bosch можно доверять:

Высокая эффективность очистки

Тихая работа

Увеличенный срок службы

Легкая установка

Безопасность при любых погодных условиях

Эксперты Bosch оценивают все результаты испытаний в соответствии со строгими стандартами качества и постоянно совершенствуют стеклоочистители Bosch. Только с помощью такого подхода можно удовлетворить высокие стандарты качества стеклоочистителей Bosch, гарантируя четкую видимость в автомобиле и повышенную безопасность.

Подобрать соответствующие стеклоочистители Bosch для вашего автомобиля можно на сайте