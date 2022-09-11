Когда у автомобиля что-то ломается в пути, у водителя есть два варианта действий: вызвать эвакуатор или буксир или попытаться устранить неисправность самостоятельно. Первое – дорого и долго, второе – требует навыков, инструментов и часто запчастей. Но неисправности бывают разные, и очень часто их удается устранить своими руками. Например, когда отказывают стеклоочистители.

Стеклоочиститель может сломаться по-разному: не стартовать после включения, неожиданно остановитесь прочь, двигаться в той или иной степени неправильно. Важно зафиксировать себе момент поломки – это может помочь при диагностике и устранении неисправности.

Стеклоочистители не содержат особо сложных компонентов. Но в этой системе много механики, и поэтому на пожилом автомобиле она доставляет проблемы.

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"Дворники" не включаются или остановились

Прежде всего следует проверить предохранитель. Эта "мелочь" может быть причиной как неожиданной остановки щеток, так и их забастовки с первого момента после включения. Если предохранитель действительно перегорел, стеклоочистители никаких признаков жизни не преподносят. Имейте в виду, что предохранитель может не только перегореть, но и создавать проблемы из-за окисленных контактов – как собственных, так и в гнезде коробки. Выяснить, какой именно предохранитель отвечает за "дворники", можно по надписям на крышке коробки предохранителей, в заводском мануале или в интернете.

Стеклоочистители то работают, то не работают

Похоже, у вас проблемы в разъемах или обрыв провода проводки. Из-за проблем с контактами в проводке стеклоочистители могут то работать, то не работать, двигаться медленно. Выявить проблемное место непросто: нужно проинспектировать все штекерные разъемы на жгуте, ведущем к двигателю стеклоочистителей: внутри колодок могут быть коррозия и окислы. Их нужно убрать, контакты промыть или зачистить.

Окиси в разъемах – типичная проблема старой проводки. До разрушения контактов дело доходит редко, но плавающие неисправности вам гарантированы.

В первую очередь изучайте разъемы, расположенные во влажных, плохо вентилируемых местах. Обрывы проволоки нужно искать в первую очередь там, где жгут может перетереться о чем-то – части двигателя, ребра на стыках деталей кузова, проемы в перегородках, через которые эти провода проходят.

Щётки плохо очищают стекло

Прежде всего, проверьте, не попал ли под щетку или в ее конструкцию мелкий мусор или лед (зимой). Кроме того, щетка может быть сильно изношенной: каркас разбалтывается, резиновое лезвие теряет рабочие грани. Щетку нужно заменить, в некоторых случаях металлический каркас подогнуть пассатижами, чтобы устранить люфты.

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Во многих моделях можно переставить на поводок водительской стороны стекла правую или заднюю щетку, чтобы доехать домой или в автомагазин. Сходные проблемы при очистке стекла дают проблемы с мощной пружиной поводка: зимой она может забиться льдом, кроме того, может соскочить со своего места или ослабеть от возраста.

"Разболтанный" каркас щетки доставляет водителю немало проблем. Но у бескаркасных моделей (в левой руке) есть свои "фирменные" проблемы.

Щетки двигаются медленно или рывками

Причин может быть несколько – как проблемы с проводкой (см. выше), так и механические. Прежде всего проверьте, не нарушилось ли крепление поводка к его оси: деформированные шлицы или плохо затянутая гайка могут быть причиной проблем. Гайку надо подтянуть, невзгоды со шлицами попробуйте временно обойти, подложив на конус металлическую фольгу, например, несколько слоев упаковки от шоколада. Сама ось, кстати, после пробега машины за 100 – 150 тыс. также может стать причиной некачественной очистки стекла – из-за большого люфта в ее подшипнике. Проблема разрешается заменой трапеции в целом.

Также причиной ступенчатого, с рывками движения щеток по стеклу бывает их износ – разболтанность каркаса и плохое состояние резинки. Чтобы безопасно доехать домой, попытайтесь поставить на водительской стороне щетку с лучшим состоянием – если это позволят ее размеры.

Точка посадки поводка стеклоочистителя на вал – еще одно место с перспективой проблем. Сама ось тоже часто "раскачивается" в своем подшипнике.

Если "дворники" двигаются очень медленно, но равномерно, причиной может быть размагничивание статора приводного двигателя (в частности, вследствие перегрева). В полевых условиях ремонтировать моторчик вряд ли целесообразно.

Рекомендация “Авто 24”

В стеклоочистителях большинство поломок встречаются без предупреждений. Поэтому советуем на машине с пробегом более 100 тыс. км время от времени контролировать работу "дворников" - например, присматриваясь к их работе в очередной дождь. Или заказывайте диагностику при обращении на СТО по другим причинам. Щетки желательно заменять новыми если не каждый сезон, то хотя бы каждый год. Имейте в виду, что отказ стеклоочистителя помимо прочего может быть опасным, ведь без "дворников" водитель вдруг делается "слепым". Представьте только, что это произойдет, например, при обгоне на узкой дороге?

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