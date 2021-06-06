Дощове літо нагадало водіям про необхідність змінити склоочисники. Вибір широкий – а які ж двірники краще? Однозначної відповіді тут немає, і "Авто24" має з цього приводу кілька порад.

Нехитра зовні, але дуже важлива деталь – склоочисник. Насправді він настільки непростий, що ним займаються провідні компанії з виробництва автокомпонентів. За якими ж ознаками відрізняються щітки склоочисників?

Кріплення до повідків

Розміри (довжина)

Конструкція (каркасні, безкаркасні, гібридні)

Двірники насправді важливий елемент безпеки – від них залежить, наскільки вчасно водій побачить перешкоду на дорозі

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Кріплення

Спосіб фіксації щітки на повідку не може бути кращим чи гіршим – у кожного автомобіля він свій, і змінити його не можна. Але для зручності споживача деякі щітки мають у комплекті кілька перехідників-адапторів, які дозволяють встановити цей двірник на різні моделі автомобілів. Цим питанням не можна нехтувати, оскільки жорстка і надійна фіксація щітки дуже важлива: якщо цього не буде, двірник не буде правильно очищувати скло, а крім того, він може геть відокремитися.

Розміри

Довжина кожної щітки обумовлена виробником, але в деяких випадках є технічна змога встановити дещо більшу щітку. Іноді водії прагнуть цього, аби збільшити чисте поле скла поперед себе, але робити це не варто. Тому що більший двірник створює більший опір для приводу склоочисника, який через це може вийти з ладу. Як виняток більшу щітку можна використовувати тимчасово, протягом однієї поїздки, коли немає змоги придбати деталь штатного розміру.

Щітки від деяких виробників мають у комплекті набір адаптерів, які дозволяють встановити двірник на будь-яку машину

Конструкція

Ще десяток років тому найвідомішим типом двірника був каркасний, що складався з кількох шарнірно з’єднаних дуг, які допомагали гумовому лезу склоочищувача щільно прилягати до опуклого скла. У цього типу є кілька недоліків: шарніри обмерзають у снігопад та порушують очищення скла, а також, вони доволі швидко розбовтуються і порушують нормальне очищення скла. Трохи краще протистоять обмерзанню щітки із пластиковими шарнірами. Щоб на швидкості близько 100 км/год потік повітря не відривав щітку від скла, на деяких моделях двірників зустрічаються аеродинамічні спойлери. Як правило, ця деталь ефективна, хоча через свою масивність дужче затуляє огляд водієві.

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Все більшого поширення набувають безкаркасні двірники, в основі яких лежить пласка сталева пластина із пружинними властивостями. Вони краще працюють узимку, хоча насправді не є панацеєю від обморожування. Ще один їхній плюс – менша схильність до скрипу, оскільки через меншу кількість деталей у конструкції в них не так багато елементів, які можуть вібрувати. Завдяки меншій площі поверхні такі щітки нечасто відриває від скла на швидкості, та ще й нерідко їхня зовнішня форма зроблена у вигляді антикрила.

Безкаркасні щітки мають кілька переваг, але те, що вони винятково добре працюють узимку – не зовсім правда.

Безкаркасні двірники погано працюють на склі з великою кривиною, тому що не можуть повторювати форму поверхні із великим радіусом.

Нарешті, гібридні двірники – це поєднання каркасної конструкції та пластику. Зустрічаються нечасто, зазвичай на задньому склі. Вагомих власних переваг не мають, хіба що можуть мати меншу у порівнянні з металевими вартість.

Гумові леза щіток

Якість очищення скла дуже залежить від форми і якості гумових лез двірників. Але на жаль, за зовнішніми ознаками визначити їхню якість майже неможливо. Майте лише на увазі, що невдалі гумки майже відразу починають пищати при роботі, а взимку будуть швидко забиватися з боків снігом і льодом, не даючи бажаного ефекту при очищенні.

Сучасні автомобілісти не практикують заміну самих лише гумових лез склоочисників, і певно, вони праві: весь склоочисник також зношується

Для більшої гнучкості у склад гуми лез додаються силікон, а для запобігання писку їхню поверхню вкривають графітом, через що такі гумки зазвичай набувають сіро-сталевого кольору. У неякісних лез також швидко затуплюються робочі окрайки й вони починають залишати на склі воду. На жаль, замінити на двірнику окремо самі гумки буває нелегко через велику кількість варіантів профілю.

Рекомендація Авто24

За сучасних умов багато хто з водіїв відносить двірники до категорії розхідників, купуючи дешеві щітки й заміняючи їх щосезону. І в цьому є певний сенс, адже навіть бюджетні склоочисники успішно працюють протягом кількох місяців. Проте, уникайте геть дешевих зразків, адже зовсім субтильна конструкція може розвалитися просто під час роботи й зненацька залишити водія під час руху без огляду дороги.

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