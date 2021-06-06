Дождливое лето напомнило водителям о необходимости поменять стеклоочистители. Выбор широкий – но какие же дворники лучше? Однозначного ответа здесь нет, и "Авто24" имеет по этому поводу несколько советов.

Нехитрая снаружи, но очень важная деталь – стеклоочиститель. На самом деле он настолько непростой, что им занимаются ведущие компании по производству автокомпонентов. По каким же признакам отличаются щетки стеклоочистителей?

Крепление к поводкам

Размеры (длина)

Конструкция (каркасные, бескаркасные, гибридные)

Дворники на самом деле важный элемент безопасности – от них зависит, насколько своевременно водитель увидит препятствие на дороге

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Крепление

Способ фиксации щетки на поводке не может быть лучше или хуже – у каждого автомобиля он свой, и изменить его нельзя. Но для удобства потребителя некоторые щетки имеют в комплекте несколько переходников-адаптеров, которые позволяют установить один и тот же дворник на различные модели автомобилей. Этим вопросом нельзя пренебрегать, поскольку жесткая и надежная фиксация щетки очень важна: если этого не будет, дворник не будет правильно очищать стекло, а кроме того, он может вообще покинуть свое место.

Размеры

Длина каждой щетки обусловлена производителем, но в некоторых случаях есть техническая возможность установить несколько большую щетку. Иногда водители хотят этого, чтобы увеличить чистое поле стекла впереди себя, но делать это не стоит. Потому что больший дворник создает большее сопротивление для привода стеклоочистителя, который из-за этого может выйти из строя. Как исключение большую щетку можно использовать временно, в течение одной поездки, когда нет возможности приобрести деталь штатного размера.

Щетки от некоторых производителей имеют в комплекте набор адаптеров, которые позволяют установить дворник на любую машину

Конструкция

Еще десять лет назад самым известным типом дворника был каркасный, состоящий из нескольких шарнирно соединенных дуг, которые помогали резиновому лезвию стеклоочистителя плотно прилегать к выпуклому стеклу. У этого типа есть несколько недостатков: шарниры обмерзают в снегопад и нарушают процесс очистки стекла, а также они довольно быстро разбалтываются и тоже нарушают нормальную очистку. Немного лучше противостоят обледенению щетки с пластиковыми шарнирами. Чтобы на скорости около 100 км/ч поток воздуха не отрывал щетку от стекла, на некоторых моделях дворников встречаются аэродинамические спойлеры. Как правило, эта деталь эффективна, хотя из-за своей массивности такой дворник сильнее закрывает обзор водителю.

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Все большее распространение получают бескаркасные дворники, в основе которых лежит плоская стальная пластина с пружинными свойствами. Они лучше работают зимой, хотя на самом деле не являются панацеей от обледенения. Еще один их плюс – меньшая склонность к скрипам, поскольку из-за меньшего количества деталей конструкции в них не так много элементов, которые могут вибрировать. Благодаря меньшей площади поверхности такие щетки нечасто отрывает от стекла на скорости, к тому же нередко помогает их внешняя форма, сделанная в виде антикрыла.

Бескаркасные щетки имеют несколько преимуществ, но то, что они исключительно хорошо работают зимой – не совсем правда.

Бескаркасные дворники плохо работают на стекле с большой кривизной, поскольку не могут повторять форму поверхности с большим радиусом кривизны.

Наконец, гибридные дворники – это сочетание каркасной конструкции и пластика. Встречаются нечасто, обычно на заднем стекле. Весомых собственных преимуществ не имеют, разве что могут иметь меньшую по сравнению с металлическими себестоимость.

Резиновые лезвия щеток

Качество очистки стекла сильно зависит от формы и качества резиновых лезвий дворников. Но к сожалению, по внешним признакам определить их качество почти невозможно. Имейте только в виду, что неудачные резинки почти сразу начинают пищать при работе, а зимой будут быстро забиваться по бокам снегом и льдом, не давая желаемого эффекта при очистке.

Современные автомобилисты не практикуют замену одних только резиновых лезвий стеклоочистителей, и вероятно, они правы: весь стеклоочиститель также изнашивается

Для большей гибкости в состав резины лезвий добавляются силикон, а для предотвращения писка их поверхность покрывают графитом, из-за чего такие резинки обычно приобретают серо-стальной цвет. У некачественных лезвий также быстро затупляются рабочие кромки и они начинают оставлять на стекле воду. К сожалению, заменить отдельно сами резинки бывает нелегко из-за обилия вариантов профиля.

Рекомендация Авто24

В современных условиях многие водители относят дворники к категории расходников, покупая дешевые щетки и заменяя их каждый сезон. И в этом есть определенный смысл, ведь даже бюджетные стеклоочистители успешно работают в течение нескольких месяцев. Однако, избегайте совершенно дешевых образцов, ведь совсем уж субтильная конструкция может развалиться прямо во время работы и неожиданно оставить водителя во время движения без обзора дороги.

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