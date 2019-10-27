Это неприятное явление досаждало водителям еще сто лет назад: дворники добросовестно смахивают воду со стекла, но на нем все равно остается слой влаги, мешающий нормально видеть дорогу. Как бороться с этим?

Неприятная и весьма распространенная ситуация, когда новые и целиком исправные щетки оставляют на стекле тончайший слой воды, на первый взгляд труднообъяснима. Однако, ответ известен – дворникам мешает жирный налет, который оседает на стекле (его происхождение – тема отдельного разговора).

Никакие дворники не могут справиться с жирным налетом на стекле без помощи препаратов-очистителей.

Жир может оказаться настолько стойким, что с ним не справляются ни омывающая жидкость, ни новые лезвия щеток – они просто размазывают налет по стеклу, превращая влагу в завесу из мельчайших капель перед глазами водителя.

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Поэтому жир со стекла нужно удалять особо, не полагаюсь на жидкость-омывайку, которая не обладает достаточно мощными растворяющими свойствами. Если эффект “размазывания” воды по стеклу становится явным, нужно элементарно помыть стекло каким-либо очистителем стекол. И при этом обязательно использовать чистую ветошь, которой ранее не вытирали масло или грязные руки; как вариант вместо ветоши – одноразовые салфетки или полотенца.

Профессионалы по уходу за кузовом рекомендуют для очистки стекол от жирного налета бытовые очистители, содержащие нашатырный спирт.

Интересно, что в качестве подручного средства наши деды использовали табак из папирос, которым натирали лобовое стекло для обезжиривания, ведь различного рода “мистер мускулов” тогда не существовало. В крайнем случае этот дедовский метод приемлем и сегодня.

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Нужно добавить, что обезжиривать лобовое стекло нужно не только с наружной стороны, а и с внутренней. Да, изнутри жир и влага не размазываются дворниками, но имеет место другое обстоятельство: влага салонного воздуха оседает в первую очередь на загрязненном стекле. Соответственно, грязные стекла сильнее потеют, и даже если вытирать запотевшие стекла во время движения, оставшаяся на них влага будет мешать водителю сидеть окружающую обстановку. При этом если запотевание и незначительное, даже частичное увлажнение стекла заставляет водителя напрягать зрение и повышает его утомляемость, что в конце концов может привести к ошибке и ДТП.

Рекомендация Авто24

Не игнорируйте такие мелочи. Каким бы современным ни был ваш автомобиль, испортить его замечательные качества может обыкновенное загрязнение. Некачественная очистка стекла и его запотевание, даже на первый взгляд незначительные, ограничивают обзор, а это один из самых опасных факторов безопасности. Поэтому лобовое стекло автомобиля рекомендуется периодически, не дожидаясь осадков, очищать от жира тем или иным эффективным средством для очистки. Гарантированно подходят бытовые средства для ухода за стеклом, содержащие нашатырный спирт.

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