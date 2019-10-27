Це неприємне явище допікало водіям ще сто років тому: двірники сумлінно змахують воду зі скла, але на ньому все одно залишається шар вологи, що заважає нормально бачити дорогу. Як боротися з цим?

Неприємну та вельми поширену ситуацію, коли нові і цілком справні щітки залишають на склі найтонший шар води, на перший погляд важко пояснити. Однак, відповідь відома – двірникам заважає масний наліт, який осідає на склі (його походження – тема окремої розмови).

Ніякі двірники не можуть впоратися з масним нальотом на склі без допомоги препаратів-очисників.

Жир може виявитися настільки стійким, що з ним не впорається ні рідина-омивач, ні нові леза щіток – вони просто розмазують наліт по склу, перетворюючи вологу в завісу з найдрібніших крапель перед очима водія.

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Тому жир зі скла потрібно видаляти особливо, не покладаючись на рідину-омивач, яка не має досить потужних розчинювальних властивостей. Якщо ефект "розмазування" води по склу стає явним, потрібно елементарно помити скло будь-яким очищувачем скла. І при цьому обов'язково використовувати чисту ганчірку, якою раніше не витирали масло або брудні руки; як варіант замість дрантя – одноразові серветки або рушники.

Професіонали з догляду за кузовом рекомендують для очищення скла від жирного нальоту побутові очищувачі, що містять нашатирний спирт.

Цікаво, що в якості підручного засобу наші діди використовували тютюн з цигарок, яким натирали лобове скло для знежирення, адже різного роду "містер мускулів" тоді не існувало. В крайньому випадку цей дідівський метод прийнятний і сьогодні.

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Потрібно додати, що знежирювати лобове скло потрібно не тільки з зовнішньої сторони, а й з внутрішньої. Так, зсередини жир і волога не розмазуються двірниками, але існує інша обставина: волога салонного повітря осідає в першу чергу на забрудненому склі. Відповідно, брудне скло сильніше потіє, і навіть якщо витирати запітніле скло під час руху, волога, що на ньому залишилася, буде заважати водієві бачити навколишнє середовище. При цьому, якщо запотівання і незначне, навіть часткове зволоження скла змушує водія напружувати зір і підвищує його втому, що врешті-решт може привести до помилки та ДТП.

Рекомендація Авто24

Не ігноруйте такі дрібниці. Яким би сучасним не був ваш автомобіль, зіпсувати його чудові якості може звичайне забруднення. Неякісне очищення скла і його запотівання, навіть на перший погляд незначні, обмежують огляд, а це один з найнебезпечніших факторів. Тому лобове скло автомобіля рекомендується періодично, не чекаючи опадів, очищати від жиру тим чи іншим ефективним засобом для очищення. Гарантовано підходять побутові засоби для догляду за склом, що містять нашатирний спирт.

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