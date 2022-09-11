Коли в автомобіля щось ламається у дорозі, у водія є два варіанти дій: викликати евакуатор чи буксир, або спробувати усунути несправність самотужки. Перше – дорого і довго, друге – вимагає навичок, інструментів та часто запчастин. Але несправності бувають різні, і дуже часто їх вдається усунути своїми руками. Наприклад, коли відмовляють склоочисники.

Склоочисник може зламатися по-різному: не стартувати після увімкнення, зненацька зупинитися, рухатися неправильно. Важливо зафіксувати для себе момент поламки – це може допомогти при діагностиці та усуненні несправності.

Склоочисники не містять особливо складних компонентів. Але в цій системі багато механіки, і тому на немолодому автомобілі вона завдає проблем.

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“Двірники” не вмикаються або зупинилися

Перш за все слід перевірити запобіжник. Ця “дрібничка”може бути причиною як несподіваної зупинки щіток, так і їхнього страйку з першого моменту після увімкнення. Якщо запобіжник справді перегорів, склоочисники ніяких ознак життя не подають. Майте на увазі, що запобіжник може не лише перегоріти, а й створювати проблеми через окислені контакти – як власні, так і у гнізді коробки. З’ясувати, який саме запобіжник відповідає за “двірники”, можна за написами на кришці коробки запобіжників, в заводському мануалі або в інтернеті.

Склоочисники то працюють, то не працюють

Схоже, у вас проблеми в роз’ємах або обрив дротів проводки. Через проблеми з контактами у проводці склоочисники можуть то працювати, то не працювати, рухатися повільно. Виявити проблемне місце непросто: треба проінспектувати усі штекерні роз’єми на джгуті, який веде до двигуна склоочисників: всередині колодок може бути корозія та окисли. Їх треба прибрати, контакти промити або зачистити.

Окисли в роз’ємах – типова проблема старої проводки. До руйнації контактів справа доходить нечасто, але плаваючі несправності вам гарантовані.

В першу чергу вивчайте роз’єми, розташовані у вологих, погано вентильованих місцях. Обриви дроту треба шукати в першу чергу там, де джгут може перетертися об щось – частини двигуна, ребра на стиках деталей кузова, отвори у перегородках, через які ці дроти проходять.

Щітки погано очищують скло

Перше за все, перевірте, чи не потрапило під щітку або в її конструкцію дрібне сміття або крига (взимку). Крім того, щітка може бути сильно зношеною: каркас “розбовтується”, гумове лезо втрачає робочі грані. Щітку треба замінити, в деяких випадках металевий каркас підігнути пасатижами, щоб усунути люфти.

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У багатьох моделях можна переставити на повідець водійської сторони скла праву або задню щітку, щоб доїхати додому чи до автомагазину. Схожі проблеми при очищенні скла дають негаразди з потужною пружиною повідця: взимку вона може забитися кригою, крім того, може зіскочити зі свого місця або ослабнути від віку.

“Розбовтаний” каркас щітки завдає водієві чимало проблем. Але у безкаркасних моделей (у лівій руці) є свої “фірмові” проблеми.

Щітки рухаються повільно або ривками

Причин може бути декілька – як проблеми з проводкою (див. вище), так і механічні. Перш за все перевірте, чи не порушилося кріплення повідця до його осі: деформовані шліци або погано затягнута гайка можуть бути причиною проблем. Гайку треба підтягнути, негаразди зі шліцами спробуйте тимчасово обійти, підклавши на конус металеву фольгу, наприклад, кілька шарів упаковки від шоколаду. Сама вісь, до речі, після пробігу машини за 100 – 150 тис. також може стати причиною неякісного очищення скла – через великий люфт у її підшипнику. Проблема вирішується заміною трапеції в цілому.

Також причиною ступінчастого, з ривками руху щіток по склу буває їхній знос – “розбовтаність” каркасу та поганий стан гумки. Щоб безпечно доїхати додому, спробуйте поставити на водійській стороні щітку з найкращим станом – якщо це дозволять її розміри.

Точка посадки повідка склоочисника на вал – ще одне місце з перспективою проблем. Сама вісь теж часто “розгойдується” у своєму підшипнику.

Якщо “двірники” рухаються дуже повільно, але рівномірно, причиною може бути розмагнічування статора двигуна приводу (зокрема, внаслідок перегріву). В польових умовах ремонтувати моторчик навряд чи доцільно.

Рекомендація “Авто 24”

У склоочисниках більшість поламок трапляються без попереджень. Тому радимо на машині з пробігом понад 100 тис. км час від часу контролювати роботу “двірників” – наприклад, придивляючись до їхньої роботи під час чергового дощу. Або замовляйте діагностику під час звертання на СТО з інших причин. Щітки бажано замінювати новими якщо не щосезону, то бодай щороку. Майте на увазі, що відмова склоочисника крім іншого, може бути небезпечною, адже без “двірників” водій раптом робиться “сліпим”. Уявіть лише, що це станеться, наприклад, під час обгону на вузькій дорозі?

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