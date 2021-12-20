Банальна зимова ситуація – прийшли зранку до автомобіля, а він вкритий льодом, та ще й так сильно, що "двірники" міцно примерзли до лобового скла. Даємо декілька дієвих порад, як цю проблему розв’язати.

Якщо доступ у салон можливий (адже буває, що примерзають і двері), найпростіше запустити двигун і направити потік повітря кліматичної системи на лобове скло. Воно при цьому не трісне, оскільки повітря миттєво не прогріється. В цьому сенсі вбудований електричний обігрів небезпечніший – він почне діяти майже відразу, тому його краще включити трохи пізніше.

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Якщо є скребок від льоду, спробуйте очистити скло механічно, поки воно нагрівається з боку салону (процес пришвидшиться). Якщо в багажнику є каністра з зимовим омивачем або спеціальний засіб для розморожування скла, можна використати їх – спирт може допомогти послабити крижану хватку. Тільки не треба користуватися штатною системою омивання скла, бо разом із нею "прокинуться" й склоочисники, а вони примерзли, ви ж пам’ятаєте?

Важливо! В жодному разі не можна поливати замерзле скло окропом – тріщина буде гарантована. Не варто також намагатися відірвати примерзлий склоочисник руками – зламаєте.

За радянських часів з примерзанням "двірників" боролися дуже просто – їх просто знімали й забирали додому. Сьогодні так вже ніхто не робить, але все ще можна почути поради "експертів" на кшталт підкласти щось між щіткою склоочисника та склом або задерти склоочисники вгору. Обидві ці поради мають недоліки – з часом "двірники" перестануть належним чином притискатися до скла, через що якість очищення знизиться, а задерті "двірники" вам можуть зламати дворові хулігани заради власної забави.

Зустрічається й така рекомендація: заздалегідь обробляти щітки склоочисників силіконовими засобами. Щоправда, безпосередньо перед паркуванням таке, як правило, робити ніхто не буде, адже ми завжди кудись поспішаємо. А якщо обробити "двірники" наперед, то за день від силікону може нічого не залишитися. Та і якість очищення скла може змінитися не на краще.

Отже, не робить дурниць та різких рухів – якщо "двірники" примерзли, прогрівайте скло з салону, трохи попрацюйте скребком і все буде добре.